Diretta Salernitana – Livorno: risultato e tabellino in tempo reale

SALERNO – Domenica 23 febbraio, alle ore 15 andrà in scena Salernitana – Livorno, incontro valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Da una parte c’è la compagine campana che si trova al quinto posto in classifica con 36 punti, a pari merito con Pordenone e Cittadella, e sono reduci dalla sconfitta esterna contro il Chievo. Dall’altra parte ci sono i toscani che sono il fanalino di coda della classifica con 14 punti e vengono dalla brutta sconfitta casalinga contro il Cosenza.

Allenatore: Gian Piero Ventura.



Allenatore: Roberto Breda.



La presentazione del match

QUI SALERNITANA – Cicerelli e Lombardi infortunati con Akpa Akpro squalificato, i padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-5-2 con Micai in porta, pacchetto difensivo composto da Aya, Migliorini e Jarozinsky. A centrocampo in regia giocherà Dziczek mentre Maistro e Di Tacchio saranno le mezze ali, sugli esterni agiranno Kiyine e Lopez. Il tandem d’attacco sarà composto da Djuric e Jallow.

QUI LIVORNO – Squalificato Agazzi, gli ospiti dovrebbero schierarsi col 4-2-3-1 con Plizzari in porta, pacchetto difensivo composto da Del Prato e Porcino sulle corsie esterne mentre nel mezzo Silvestre e Bogdan. A centrocampo Luci e Rocca in cabina di regia mentre sulla trequarti agiranno Rizzo, Murilo e Marras con Braken unica punta.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Salernitana – Livorno, valevole per la venticinquesima giornata del campionato di serie B, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN.

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Aya, Migliorini, Jarozinsky; Kiyine, Maistro, Dziczek, Di Tacchio, Lopez; Djuric, Jallow. Allenatore: Ventura

LIVORNO (4-2-3-1): Plizzari; Del Prato, Silvestre, Bogdan, Porcino; Luci, Rocca; Rizzo, Murilo, Marras; Braken. Allenatore: Breda

STADIO: Arechi