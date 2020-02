Roma – Gent: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Roma – Gent del 20 febbraio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per l’andata dei sedicesimi di Europa League, calcio d’inizio alle ore 21

ROMA – Giovedì 20 febbraio alle ore 21 si giocherà Roma – Gent, incontro valevole per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Da una parte c’è la formazione capitolina che sta vivendo un momento negativo: tre sconfitte consecutive, di cui l’ultima contro l’Atalanta, per la squadra di Fonseca che è quinta con un distacco importante dal quarto posto. Dall’altra parte c’è la compagine belga che viene da un prezioso successo esterno in campionato ed in classifica occupa la seconda posizione.

La presentazione del match

QUI ROMA – Fonseca dovrebbe confermare il classico 4-2-3-1 con Pau Lopez tra i pali, pacchetto difensivo composto da Santon e Kolarov sulle corsie esterne mentre nel mezzo Mancini e Smalling. A centrocampo Cristante e Veretout in cabina di regia mentre davanti spazio al terzetto formato da Carles Perez, Mkhitaryan e Kluivert alle spalle dell’unica punta Dzeko.

QUI GENT – La squadra belga dovrebbe affidarsi al 4-3-1-2 con Kaminski tra i pali, reparto arretrato formato da Castro Montes e Mohammadi sulle corsie esterne mentre nel mezzo Plastun e Ngadeu. A centrocampo Owusu in cabina di regia con Marreh e Ofoe mezze ali mentre davanti Niangbo alle spalle del tandem offensivo composto da David e Bezus.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Roma – Gent, valido per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, verrà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e su TV8.

Le probabili formazioni di Roma – Gent

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Carles Pérez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko. Allenatore: Fonseca

GENT (4-3-1-2): Kaminski; Castro Montes, Plastun, Ngadeu, Mohammadi; Odjidja-Ofoe, Owusu, Marreh; Niangbo; David, Bezus. Allenatore: Thourp

STADIO: Olimpico