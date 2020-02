Europa League, Roma – Gent: le formazioni ufficiali dalle ore 20

Le formazioni ufficiali di Roma – Gent: incontro valido per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, calcio d’inizio alle ore 21

ROMA – Tutto pronto allo Stadio Olimpico di Roma per l’incontro tra Roma – Gent, incontro valido per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League 2019/2020. Per i padroni di casa modulo 4-2-3-1 con Dzeko unica punta supportato da Carles Pérez, Pellegrini e Mkhitaryan; per gli ospiti modulo 4-3-1-2 con David e Bezus a formare il tandem d’attacco supportati sulla trequarti da Niangbo. A dirigere il match dell’Olimpico sarà il bulgaro Kabakov.

SEGUI LA CRONACA IN DIRETTA

Le formazioni ufficiali di Roma – Gent [IN ATTESA DELLE COMUNICAZIONI]

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Carles Pérez, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca

GENT (4-3-1-2): Kaminski; Castro Montes, Plastun, Ngadeu, Mohammadi; Odjidja-Ofoe, Owusu, Marreh; Niangbo; David, Bezus. Allenatore: Thourp