Europa League, Ludogorets-Inter: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Ludogorets-Inter del 20 febbraio 2020: incontro valevole per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, calcio d’inizio alle ore 18.55

RAZGRAD – Tra poco faranno il loro ingresso in campo i giocatori di Ludogorets e Inter nel match valevole per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Per quanto concerne il capitolo formazioni scopriremo le formazioni ufficiali intorno alle ore 18.

Ludogorets-Inter, le formazioni ufficiali

LUDOGORETS (4-2-3-1): Iliev; Cicinho, Moti, Terziev, Nedyalkov; Anicet, Dyakov; Wanderson, Marcelinho, Jorginho; Keseru. A disposizione: Stoyanov, Grigore, Ikoko, Badji, Cauly, Tchibota, Swierczok. Allenatore: Vrba. [ufficiali dalle ore 18]

INTER (3-5-2): Padelli; D’Ambrosio, Ranocchia, Godin; Moses, Vecino, Borja Valero, Eriksen, Biraghi; Lautaro, Sanchez. A disposizione: Stankovic, De Vrij, Pirola, Candreva, Young, Barella, Lukaku. Allenatore: Conte. [ufficiali dalle ore 18]

Arbitro: Del Cerro Grande.



Assistenti: Yuste e Alonso.



Quarto uomo: Cuadra Fernandez.



Var: Martinez Munuera (Barbero).