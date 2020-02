Ludogorets – Inter: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Ludogorets – Inter del 20 febbraio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per l’andata dei sedicesimi di Europa League, calcio d’inizio alle ore 18.55

RAZGRAD – Giovedì 20 febbraio alle ore 18.55 andrà in scena Ludogorets – Inter, incontro valevole per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Da una parte c’è la compagine bulgara che viene da una schiacciante vittoria casalinga in campionato ed in classifica occupa saldamente la prima posizione. Dall’altra parte c’è la squadra di Conte che, nell’ultimo turno di campionato, ha perso in rimonta contro la Lazio ed in classifica occupa la terza posizione con tre punti di distacco dalla vetta.

La cronaca minuto per minuto

Giovedì 20 febbraio alle ore 18 le formazioni ufficiali, dalle 18.55 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI LUDOGORETS – La compagine bulgara dovrebbe scendere in campo col 4-2-3-1 con Iliev in porta, pacchetto difensivo composto da Cicinho e Nedyalkov sulle corsie esterne mentre nel mezzo Terziev e Grigore. A centrocampo Anicet e Badji in cabina di regia mentre davanti spazio al terzetto formato da Lukoki, Marcelinho e Wanderson alle spalle dell’unica punta Keseru.

QUI INTER – Conte dovrebbe optare per un turnover ragionato: 3-5-2 con Padelli tra i pali, reparto arretrato formato fa Skriniar, Ranocchia e Bastoni. A centrocampo Brozovic in cabina di regia con Eriksen e Barella mezze ali mentre sulle corsie laterali spazio a Moses e Candreva. In attacco dovrebbe rifiatare Lukaku, spazio al tandem offensivo composto da Sanchez e Lautaro Martinez.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Ludogorets – Inter, valevole per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Uno.

Le probabili formazioni di Ludogorets – Inter

LUDOGORETS (4-2-3-1): Iliev; Cicinho, Terziev, Grigore, Nedyalkov; Anicet, Badji; Lukoki, Marcelinho, Wanderson; Keseru. Allenatore: Vrba

INTER (3-5-2): Padelli; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Moses, Barella, Brozovic, Eriksen, Biraghi; Lautaro Martinez, Sanchez. Allenatore: Conte

STADIO: Huvepharma Arena