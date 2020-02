Si giocano gli anticipi della venticinquesima giornata del campionato di calcio di Serie A e la venticinquesima giornata di Serie B. Spazio anche a Bundesliga, Premier League, La Liga, Campionato Primavera

BOLOGNA – Al centro della programmazione sul calcio in tv di sabato 22 febbraio ci sono gli anticipi della venticinquesima giornata del Campionato di Serie B. Alle ore 15 il Bologna, reduce dalla sconfitta interna e decimo con 33 punti, ospita l’Udinese, quindicesima a quota 26. Alle 18 la capolista Juventus, che ora si trova a +1 sulla Lazio e a +3 dall’Inter, fa visita alla Spal, fanalini di coda del torneo e con le speranze ridotte al lumicino di rimanere nella massima categoria. In serata, alle ore 20.45, la Fiorentina, forte dell’1-5 a Marassi contro la Sampdoria e tredicesima con 28 punti, riceve il Milan, ottavo a quota 35.



Nella venticinquesima giornata di Serie B si disputano quattro incontri: l’Ascoli ospita la Cremonese, il Cittadella riceve la Juve Stabia, il Benevento fa visita all’Entella mentre il sorprendente Spezia, reduce da cinque vittorie di fila, gioca a Trapani.

Per la ventidueesima giornata di Bundesliga si affrontano Werder Brema e Borussia Dortmund mentre il Lipsia fa visita allo Schalke 04. In Premier League il Chelsea riceve il Tottenham, il Leicester il Manchester City. Nella venticinquesima giornata de La Liga il Real Sociedad riceve il Valencia, recentemente travolto in Champions League dall’Atalanta Si disputa anche la ventesima giornata del Campionato Primavera.

Calcio in tv oggi 22 febbraio 2020: dove vedere le partite in diretta tv e streaming. Il quadro degli incontri

09.30

Newcastle Jets-Melbourne Victory (A-League) – SI SOLOCALCIO

11.00

Cagliari-Torino (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

13.00

Inter-Genoa (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

Celta-Leganes (Liga) – DAZN

13.30

Chelsea-Tottenham (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

14.30

Sampdoria-Bologna (Campionato Primavera) – SI SOLOCALCIO

15.00

Bologna-Udinese (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

Virtus Entella-Benevento (Serie B) – DAZN

Ascoli-Cremonese (Serie B) – DAZN

Cittadella-Juve Stabia (Serie B) – DAZN

Trapani-Spezia (Serie B) – DAZN

15.30

Werder B.-Borussia D. (Bundesliga) – SKY SPORT FOOTBALL

Borussia M.-Hoffenheim (Bundesliga) – SKY SPORT COLLECTION

16.00

Barcellona-Eibar (Liga) – DAZN

16.30

Empoli-Sassuolo (Campionato Primavera) – SI SOLOCALCIO (differita)

17.30

Marsiglia-Nantes (Ligue 1) – DAZN

18.00

SPAL-Juventus (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

Pisa-Venezia (Serie B) – DAZN

18.30

Leicester-Manchester City (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

Schalke 04-Lipsia (Bundesliga) – SKY SPORT COLLECTION

Real Sociedad-Valencia (Liga) – DAZN

20.00

Lilla-Tolosa (Ligue 1) – DAZN

20.45

Fiorentina-Milan (Serie A) – DAZN e DAZN1

Siena-Albinoleffe (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Fano-Imolese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Virtus Francavilla-Catanzaro (Serie C) – ELEVEN SPORTS

21.00

Levante-Real Madrid (Liga) – DAZN

Gli abbonati di Sky potranno seguire le partite in in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. I programmi di DAZN sono visibili in streaming per i soli abbonati al servizio. I programmi RAI sono visibili in streaming gratuito su RaiPlay, quelli di Sportitalia in streaming gratuito su Sportitalia.com.

Inoltre, si questo stesso sito, si potranno seguire le dirette testuali di: