Fiorentina – Milan: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Fiorentina – Milan del 22 febbraio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.45

FIRENZE – Sabato 22 febbraio alle ore 20.45 andrà in scena Fiorentina – Milan, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è la Viola che, dopo un periodo di appannamento, è tornata al successo vincendo nettamente in casa della Sampdoria ed in classifica occupa la tredicesima posizione con 28 punti. Dall’altra parte ci sono i rossoneri che stanno attraversando un buon momento di forma: nell’ultimo turno successo di misura contro il Torino e sesta posizione in classifica, insieme a Verona e Parma, con 35 punti.

La cronaca minuto per minuto

Sabato 22 febbraio alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la web cronaca della partita.

La presentazione del match

QUI FIORENTINA – Iachini dovrebbe mandare in campo la sua squadra col classico 3-5-2 con Dragowski in porta, pacchetto difensivo composto da Milenkovic, Pezzella e Caceres. A centrocampo Pulgar in cabina di regia con Duncan e Castrovilli mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Lirola e Dalbert. In attacco tandem offensivo composto da Chiesa e Vlahovic.

QUI MILAN – Idee piuttosto chiare per Pioli che dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con Donnarumma tra i pali, reparto arretrato formato da Conti e Theo Hernandez sulle corsie esterne mentre nel mezzo Gabbia dal primo minuto insieme a Romagnoli. A centrocampo Bennacer e Kessiè in cabina di regia mentre davanti spazio a Castillejo, Paquetà e Rebic alle spalle dell’unica punta Ibrahimovic.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Fiorentina – Milan, valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Fiorentina – Milan

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenković, Pezzella, Cáceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahović. A disposizione: Terracciano, Brancolini, Venuti, Ceccherini, Terzić, Igor, Agudelo, Benassi, Ghezzal, Sottil, Cutrone. Allenatore: Iachini.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Castillejo, Paquetá, Rebić; Ibrahimović. A disposizione: Begović, A. Donnarumma, Calabria, Laxalt, Brescianini, Bonaventura, D. Maldini, R. Leão. Allenatore: Pioli.

STADIO: Artemio Franchi