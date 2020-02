Milan – Torino: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Milan – Torino del 17 febbraio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.45

MILANO – Lunedì 17 febbraio alle ore 20.45 si giocherà Milan – Torino, incontro valevole per il posticipo della ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte ci sono i rossoneri che sono reduci dal pareggio contro la Juventus in Coppa Italia. In campionato, invece, la squadra di Pioli viene dalla sconfitta nel Derby contro l’Inter ed in classifica occupa l’ottavo posto, insieme a Cagliari e Parma, con 32 punti. Dall’altra parte ci sono i Granata che sono reduci dalla sconfitta casalinga contro la Sampdoria ed in classifica occupano la tredicesima posizione con 27 punti.

La cronaca minuto per minuto

Lunedì 17 febbraio alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI MILAN – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-4-1-1 con Donnarumma in porta, pacchetto difensivo composto da Conti e Theo Hernandez sulle corsie esterne mentre nel mezzo Kjaer e Romagnoli. A centrocampo Bennacer e Kessie in cabina di regia con Castillejo e Rebic sulle fasce laterali mentre davanti Calhanoglu agirà alle spalle di Ibrahimovic.

QUI TORINO – Longo dovrebbe confermare il 3-4-3 della settimana scorsa con Sirigu in porta, reparto arretrato composto da Bremer, Nkoulou e Lynaco. A centrocampo Lukic e Rincon in cabina di regia con Ansaldi e Ola Aina sulle corsie esterne mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Verdi, Belotti e Berenguer.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Milan – Torino, valevole per il posticipo della ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A.

Le probabili formazioni di Milan – Torino

MILAN (4-4-1-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez, Castillejo, Bennacer, Kessie, Rebic, Calhanoglu, Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

TORINO (3-4-3): Sirigu; Bremer, Nkoulou, Lyanco, Ansaldi, Lukic, Rincon, Ola Aina, Verdi, Belotti, Berenguer. Allenatore: Longo

STADIO: San Siro