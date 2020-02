Milan-Torino 1-0, il tabellino: nuovamente decisivo Rebic

Il tabellino di Milan-Torino 1-0 il risultato finale: rete decisiva di Rebic per il successo della formazione rossonera, notte fonda per il Torino.

MILANO – Nel match valevole per il posticipo della ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2019/2020 il Milan supera il Torino 1-0 tornando al successo dopo due partite. A decidere il match di San Siro è la rete del solito Rebic nella prima frazione di gioco. Successo più che meritato per la compagine rossonera che aggancia Verona e Parma al sesto posto con 35 punti mentre i Granata, in piena crisi, incassano la quarta sconfitta consecutiva.

Milan-Torino 1-0: il tabellino del match

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer (44′ Gabbia), Romagnoli, Theo Hernandez, Bennacer, Kessie, Castillejo, Paquetà (69′ Bonaventura), Rebic (88′ Leao), Ibrahimovic. A disposizione: A.Donnarumma, Begovic, Musacchio, Saelemaekers, Laxalt, Gabbia, Brescianini, Bonaventura, Maldini, Leao. Allenatore: Stefano Pioli

TORINO (3-5-2): Sirigu; Bremer, Nkoulou, Lyanco (86′ Ola Aina), Ansaldi, Lukic, Rincon, Berenguer (85′ Millico), De Silvestri, Edera (64′ Zaza), Belotti. A disposizione: UJkani, Rosati, Ola Aina, Singo, Djidji, Meite, Baselli, Adopo, Millico, Zaza. Allenatore: Moreno Longo

RETI: 25′ Rebic (M)

AMMONIZIONI: Bennacer, Castillejo (M), Edera, Rincon, Ansaldi (T)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 2′ nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo

STADIO: San Siro