Carrarese – Renate: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

CARRARA – Nella serata di lunedì 17 febbraio, alle ore 20:45 si giocherà Carrarese – Renate, match valido per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie C – Girone A 2019/2020. Uno scontro tra due compagini che hanno fornito prestazioni di ottimo livello nel corso della stagione. Le due formazioni, quindi, occupano posizioni di vertice nel torneo. Da una parte ci sono i toscani che arrivano a questa sfida dopo l’inaspettata sconfitta esterna rimediata nella partita contro l’Olbia, ultima in classifica, con il risultato di 2-1 nell’ultima giornata disputata. Dall’altra parte, invece, la formazione lombarda, nel precedente turno di campionato, ha ottenuto una vittoria di misura tra le mura amiche contro la Pistoiese con il risultato finale di 1-0. Il Renate occupa attualmente la seconda piazza della graduatoria, dietro al Monza ben saldo in vetta al Girone con un distacco molto ampio.

La presentazione del match

QUI CARRARESE – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo con il modulo 4-2-3-1 con Forte tra i pali, pacchetto difensivo composto da Ciancio, Conson, Murolo e Mignanelli. Quindi, sulla linea mediana a due dovrebbero agire Pasciuti, Damiani. Inoltre, in attacco dovrebbe esserci Infantino, unico terminale offensivo, sostenuto dal trio Valente, Tavano e Piscopo schierato sulla trequarti. Saranno assenti gli squalificati Calderini e Ciancio.

QUI RENATE – Qualche dubbio per Aimo Diana che dovrebbe comunque schierare la sua squadra in campo con il modulo 3-5-2: Satalino, sicuro del posto tra i pali, linea difensiva formata da Damonte, Marchetti e Possenti. A centrocampo, invece, Rada in cabina di regia affiancato da Kabashi e Militari. Infine, in attacco si vedrà, quasi sicuramente, il tandem composto da Sorrentino e Galuppini, capocannoniere della squadra con 11 retti all’attivo in questa stagione.

Le probabili formazioni di Carrarese – Renate

Carrarese (4-2-3-1): Forte; Ciancio, Conson, Murolo, Mignanelli; Pasciuti, Damiani; Valente, Tavano, Piscopo; Infantino. Allenatore: Silvio Baldini

Renate (3-5-2): Satalino; Marchetti, Damonte, Possenti; Anghileri, Kabashi, Militari, Rada, Anghileri; Galuppini, Sorrentino. Allenatore: Aimo Stefano Diana

STADIO: stadio comunale dei Marmi di Carrara

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Carrarese – Renate, valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie C – Girone A, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva dall’emittente Eleven Sport alle ore 20:45.