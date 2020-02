Milan – Juventus: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Milan – Juventus del 13 febbraio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la seconda semifinale d’andata di Coppa Italia, calcio d’inizio alle ore 20.45

MILANO – Giovedì 13 febbraio alle ore 20.45 si giocherà Milan – Juventus, incontro valevole per la seconda semifinale d’andata della Coppa Italia 2019/2020. Da una parte ci sono i rossoneri che sono reduci dalla sconfitta, subita in rimonta, nel Derby contro l’Inter ed in classifica occupano l’ottava posizione, insieme a Cagliari e Parma, con 32 punti. Dall’altra parte ci sono i bianconeri che sono reduci dalla sconfitta esterna contro il Verona, la seconda consecutiva fuori casa, ed in classifica occupano il primo posto, insieme all’Inter, con 54 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

MILAN-JUVENTUS IN DIRETTA Giovedì 13 febbraio alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI MILAN – Pioli dovrebbe puntare sul 4-4-2 classico con Donnarumma in porta, pacchetto difensivo composto da Calabria e Theo Hernandez sulle corsie esterne mentre nel mezzo Romagnoli e Musacchio. A centrocampo Bennacer e Kessie in cabina di regia con Bonaventura e Calhanoglu sulle fasce laterali mentre in attacco Leao favorito su Rebic per affiancare Ibrahimovic.

QUI JUVENTUS – Qualche dubbio per Sarri che dovrebbe tornare al 4-3-1-2 con Buffon tra i pali, reparto arretrato formato da Cuadrado e Alex Sandro sulle corsie esterne mentre nel mezzo De Ligt e Bonucci. A centrocampo Pjanic in cabina di regia con Bentancur e Matuidi mezze ali mentre davanti Ramsey alle spalle del tandem offensivo composto da Dybala e Cristiano Ronaldo.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Milan – Juventus, valevole per la seconda semifinale d’andata della Coppa Italia 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su RAI 1 e in contemporanea su RAI Play.

Le probabili formazioni di Milan – Juventus

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez, Bonaventura, Bennacer, Kessie, Calhanoglu, Leao, Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Ramsey, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri

STADIO: San Siro