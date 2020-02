Milan-Juventus 1-1, il tabellino: Ronaldo risponde a Rebic

Il tabellino di Milan-Juventus 1-1 il risultato finale: i rossoneri passano in vantaggio con Rebic ma nel finale pari di rigore di Ronaldo.

MILANO – Nel match valevole per la seconda semifinale d’andata della Coppa Italia 2019/2020 Milan e Juventus pareggiano 1-1. Succede tutto nella seconda frazione con i rossoneri che passano meritatamente in vantaggio con Rebic ma, nel finale di partita, i bianconeri pareggiano con un calcio di rigore di Ronaldo nonostante un’altra prestazione opaca e poco convincente. Nel mezzo l’espulsione di Theo Hernandez che, al pari di Ibrahimovic e Castillejo, non ci sarà nel match di ritorno che si giocherà il 4 marzo.

Milan-Juventus 1-1: il tabellino del match

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez, Rebic (74′ Laxalt), Bennacer, Kessie, Castillejo (80′ Saelemaekers), Calhanoglu (87′ Paquetà), Ibrahimovic. A disposizione: Begovic, A.Donnarumma, Saelemaekers, Musacchio, Bonaventura, Gabbia, Brescianini, Paquetà, Laxalt, Maldini, Leao. Allenatore: Stefano Pioli

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; De Sciglio (69′ Higuain), De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Ramsey (63′ Bentancur), Pjanic, Matuidi (73′ Rabiot), Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Danilo, Coccolo, Wesley, Rabiot, Bentancur, Olivieri, Higuain. Allenatore: Maurizio Sarri

RETI: 61′ Rebic (M), 91′ Rig. Ronaldo (J)

AMMONIZIONI: Ibrahimovic, Theo Hernandez, Kessiè, Castillejo, Calabria (M), Ramsey (J)

ESPULSIONI: Theo Hernandez (M)

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 6′ nel secondo tempo

STADIO: San Siro