Serie B, le probabili formazioni della 24° giornata

La 24° giornata del campionato di Serie B si gioca dal 14 al 17 febbraio. Apre Pescara – Cittadella, chiude Chievo – Salernitana. La capolista Benevento ospite il Pordenone

PESCARA – La ventiquattresima giornata del campionato di Serie B si articola in quattro giorni, dal 14 al 17 febbraio. Si comincia venerdì alle ore 21 con Pescara – Cittadella. Sabato alle 15 si giocano quattro incontri: la capolista Benevento ospita il Pordenone. Il Crotone fa visita alla Juve Stabia, il Livorno riceve il Cosenza mentre il Venezia attende l’Entella. Alle 18 scendono in campo Spezia e Ascoli. Domenica alle 15 la Cremonese affronta il Trapani, il Venezia la Virtus Entella. In serata l’Empoli il Chievo. Chiude il Monday night Chievo – Salernitana.

Probabili formazioni 24° giornata

Venerdì 14 febbraio

Pescara – Cittadella

Pescara (3-5-2): Fiorillo; Bettella, Scognamiglio, Drudi, Zappa, Memushaj, Palmiero, Melegoni, Masciangelo, Galano, Maniero.

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Perticone, Adorni, Benedetti, Proia, Iori, Gargiulo, Panico, Diaw, Stanco.

Sabato 15 febbraio

15.00

Benevento – Pordenone

Benevento (4-3-1-2): Montipo; Maggio, Volta, Caldirola, Letizia,;Hetemaj, Viola, Schiattarella; Kragl; Sau , Coda

Pordenone (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici, Camporese, Barison, De Agostini; Misuraca, Burrai, Pobega; Gavazzi; Strizzolo, Bocalon.

Juve Stabia – Crotone

Juve Stabia (4-2-3-1): Provedel; Ricci, Allievi, Fazio, Vitiello; Addae, Calò; Mallamo, Di Gennaro, Canotto; Forte.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Golemic, Spolli, Gigliotti; Molina, Benali, Barberis, Crociata, Mazzotta; Armenteros, Maxi Lopez.

Livorno – Cosenza

Livorno (4-3-3): Plizzari; Del Prato, Bogdan, Boben, Porcino; Luci, Viviani, Rocca; Marras, Braken, Murilo.

Cosenza (3-5-2): Perina; Idda, Capela, Monaco; D’Orazio, Sciaudone, Kanoute, Prezioso, Casasola; Asencio, Riviere

Venezia – Entella

Venezia (4-3-1-2): Lezzerini, Lakicevic, Modolo, Cremonesi, Ceccaroni; Lollo, Fiordilino, Firenze, Aramu; Monachello, Capello.

Virtus Entella (4-3-1-2): Contini, Coppolaro, Pellizzer, Chiosa, Sala, Mazzitelli, Paolucci, Settembrini, Dezi, De Luca, Rodriguez.

18.00

Spezia – Ascoli

Spezia (4-3-3): Scuffet, Ferrer, Erlic, Capradossi, Marchizza, Bartolomei, Maggiore, Mastinu, Gyasi, Ragusa, Nzola.

Ascoli (4-4-2): Leali, Padoin, Gravillon, Sernicola, Andreoni, Petrucci, Brlek, Cavion, Morosini, Scamacca, Trotta.

Domenica 16 febbraio

15.00

Cremonese – Trapani

Cremonese (4-3-1-2): Ravaglia; Migliore, Claiton, Zortea, Bianchetti ; Arini, Gustafson, Deli; Piccolo; Ciofani, Palombi.

Trapani (3-5-2): Carnesecchi; Strandberg, Fornasier, Scognamillo; Taugourdeau, Del prete, Kupisz, Odjer, Luperini; Biabiany, Pettinari.

Frosinone – Perugia

Frosinone (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Sziminsky; Tabanelli, Salvi, Rohden, Maiello, Beghetto; Dionisi, Ciano.

Perugia (3-5-2): Vicario; Rosi, Angella, Gyomber; Mazzocchi, Falzerano, Konate, Nicolussi Caviglia, Nzita; Falcinelli, Iemmello.

21.00

Empoli – Pisa

Empoli (4-3-3): Brignoli; Fiamozzi, Romagnoli, Maietta, Balkovec; Frattesi, Ricci, Henderson; Ciciretti, Mancuso, Tutino.

Pisa (4-3-1-2): Gori; Belli, De Vitis, Benedetti, Lisi; Gucher, Marin, Pinato; Soddimo; Masucci, Vido

Lunedì 17 febbraio

Chievo – Salernitana

Chievo (4-3-1-2) : Semper, Pavlev, Colley, Cesar, Brivio, Segre, Esposito, Obi, Giaccherini, Rodriguez, Djordjevic.

Salernitana (3-5-2): Micai; Aya, Migliorini, Jaroszynski; Lombardi, Akpa Akpro, Dziczek, Maistro, Kiyine ; Djuric, Gondo.