Coppa Italia, Milan-Juventus: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Milan-Juventus del 13 febbraio 2020: incontro valevole per la seconda semifinale d’andata della Coppa Italia 2019/2020, calcio d’inizio alle ore 20.45.

MILANO – Tra poco faranno il loro ingresso in campo i giocatori di Milan e Juventus nel match valido per la seconda semifinale d’andata della Coppa Italia 2019/2020. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-4-2 per il Milan con Calhanoglu alle spalle di Ibrahimovic mentre la Juventus risponde col 4-3-3 e l’inedito tridente offensivo composto da Cuadrado, Dybala e Cristiano Ronaldo.

Le formazioni ufficiali di Milan-Juventus

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez, Rebic, Bennacer, Kessie, Castillejo, Calhanoglu, Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli