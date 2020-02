Catania – Ternana: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Catania – Ternana del 13 Febbraio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la semifinale di ritorno della Coppa Italia di Serie C, calcio d’inizio alle ore 15:00

CATANIA – Nel pomeriggio di giovedì 13 Febbraio, alle ore 15:00 si disputerà il match Catania – Ternana, valevole per la semifinale di ritorno della Coppa Italia di Serie C. Uno scontro tra due compagini che hanno fornito prestazioni di buon livello nel corso della stagione. Le due formazioni occupano posizioni di medio-alta classifica nel torneo. Gli etnei arrivano a questa sfida dopo la vittoria esterna rimediata nella partita contro la Cavese, undicesima in classifica, con il risultato di 0-1 nell’ultima giornata disputata. La formazione umbra impegnata ha perso lontano dalle mura amiche contro la Reggina con il risultato di 1-0 e vorrà ottenere punti per mantenersi nella parte alta della classifica.

La presentazione del match

Si preannuncia, quindi, una gara di difficile lettura, dato che, nessuna delle due compagini è particolarmente favorita sulla carta. La squadra di casa, che attualmente occupa l’ottava piazza nel terneo di riferimento, ha superato il precedente turno eliminatorio della Coppa Italia grazie alla vittoria fuori casa contro il Catanzaro maturata con il risultato di 0-1 in virtù della rete realizzata da Biagianti. La squadra rossoverde, invece, arriva a questa sfida dopo aver superato il Siena nel precedente turno eliminatorio con il risultato di 1-0. Ricordiamo che la sfida di andata si è conclusa con un secco 2-0 in favore della Ternana. Gli uomini di Lucarelli sono chiamati all’impresa nella speranza di poter ribaltare il risultato.

Cronaca e tabellino in diretta minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

CATANIA-TERNANA IN DIRETTA Nel pomeriggio di giovedì 13 Febbraio, dalle ore 15:00 la cronaca della partita.

Le probabili formazioni delle due squadre

Di seguito, riportiamo i due schieramenti che potrebbero scendere in campo, allo stadio Angelo Massimino di Catania nel pomeriggio di giovedì 13 Febbraio alle ore 15:00. Due moduli differenti, quelli proposti, che mostrano comunque una buona propensione offensiva e potrebbero, dunque, regalare molte emozioni. Nell’ultimo periodo la squadra di casa ha mostrato uno stato di forma non eccezionale. Sono, infatti, sette i punti raccolti dal Catania nelle ultime cinque uscite stagionali. Gli ospiti, al contrario degli avversari, hanno ottenuto otto punti nello stesso numero di partite. La Ternana sta dimostrando di essere in uno stato di forma piuttosto buono.

Infine, per ciò che concerne i due schieramenti iniziali, se non dovessero verificarsi sorprese dell’ultimo momento, il Catania del tecnico Cristiano Lucarelli dovrebbe invece proporre il trio composto da Mazzarani, Curcio, Biondi dietro a Barisic, unico terminale offensivo. Non ci sarà Silvestri, assente per squalifica. La Ternana di Fabio Gallo, invece, dovrebbe proporre .

Catania (4-2-3-1): Furlan; Calapai, Mbende, Marchese, Pinto; Salandria, Vicente; Mazzarani, Curcio, Biondi; Barisic. Allenatore: Lucarelli.

Ternana (4-3-1-2): Iannarilli; Parodi, Celli, Bergamelli, Mammarella; Palumbo, Paghera, Salzano; Partipilo; Ferrante, Vantaggiato. Allenatore: Gallo.

Dove vedere la partita in streaming

Inoltre, la visione del match Catania – Ternana è disponibile, alle ore 15:00, in esclusiva attraverso l’emittente Eleven Sport. Sarà possibile seguire la gara anche in streaming attraverso i siti di alcune agenzie di scommesse, che trasmettono la Serie C.