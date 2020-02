In campo Milan e Juventus per completare il quadro dell’andata Tim Cup. Il 13 febbraio anche la Coppa in Francia, Spagna e campionati minori

Giovedì 13 febbraio all’insegna della Coppa in Italia così come Francia e Spagna. Nel nostro paese si parte dalle 15 dal match di ritorno tra Catania e Ternana per la Coppa Italia di Serie C mentre in serata Milan e Juventus in quella di andata sempre per le semifinali ma questa volta Tim Cup. Due match che si annunciano avvincenti e che avranno il supporto della nostra webcronaca. Prima di sfogliare il quadro completo con i risultati in tempo reale andiamo a vedere chi è già sceso in campo. Partiamo dalla Bolivia con i successi interni di Bolivar (3-0 sull’Aurora) e Royal Pari (2-1 su Guabira) mentre finisce 1-1 tra San Jose e Nacional Potosi. Nel Campeonato Carioca in Brasile per i playoff 3-2 esterno del Flamengo sulla Fluminense mentre in Giamaica finisce 1-1 tra Harboure View e Waterhouse. Nella Coppa Messico due pareggi ovvero quello per 2-2 tra Pachuca e Toluca e quello senza reti tra Dorados e Juarez. Per la Copa Libertadores successo dopo i rigori dell’Atletico Tucuman su The Strogest mentre il Corinthians batte 2-1 Guarani. Nella Copa sudamericana 3-0 del Bahia sul Nacional Asuncion e 2-0 esterno del Liverpool M. su Llaneros. Infine per la qualificazioni ai giochi olimpici donne in Asia finisce 1-1 tra Australia e Cina.

CONMEBOL > Copa Libertadores 2020 > 2. Giornata



01:30



Atlético Tucumán - The Strongest 6-5

Corinthians SP - Guaraní 2-1



CONMEBOL > Copa Sudamericana 2020 > 1. Giornata



01:30



Bahia - BA - Club Nacional 3-0

Llaneros de Guanare - Liverpool 0-2



Arabia Saudita > Premier League 2019/2020



13:30 Al Ettifaq - Al Hazem 0-0 *



16:30 Al Fayha - Al Hilal



Argentina > Copa Argentina 2020 > Qualificazioni



01:45 Desamparados de San Juan - Peñarol de Chimbas 0-1



Bahrain > Campionato 2019/2020



14:55 Al Shabab - Al Hidd



17:20 Al Hala - East Riffa Club



Belgio > Eerste klasse A 2019/2020



20:30 Royal Antwerp FC - KRC Genk



Bolivia > Liga Profesional 2020 Apertura



01:00 Bolívar - Club Aurora 3-0



01:30



San José - Nacional Potosí 1-1

Royal Pari - CD Guabirá 2-1



20:00 Atlético Palmaflor - Blooming



Brasile > Campeonato Carioca 2020 Taça Guanabara Finals > Semifinali



00:30 Fluminense RJ - Flamengo RJ 2-3



Brasile > Campeonato Pernambucano 2020



00:00



Petrolina - PE - Decisão - PE 2-1

Central - PE - Vitória - PE 1-0



Brasile > Campeonato Paraibano 2020



Botafogo - PB - Sousa - PB rinv.



Colombia > Primera B 2020 Apertura



01:40 Bogotá FC - Atlético Huila 0-4



Costa Rica > Primera División 2019/2020 Clausura



03:00



LD Alajuelense - Guadalupe 3-2

CS Herediano - CS Cartaginés 3-0

AD San Carlos - La U Universitarios 2-2



Francia > Coupe de France 2019/2020 > Quarti di finale



21:00 SAS Épinal - AS Saint-Étienne



Giamaica > National Premier League 2019/2020



02:00 Harbour View - Waterhouse FC 1-1



Guatemala > Liga Nacional 2019/2020 Clausura



02:00 Deportivo Mixco - Cobán Imperial 1-1



03:00



Comunicaciones - Antigua GFC 1-2

Xelaju MC - CSD Municipal 1-2



India > Indian Super League 2019/2020



15:00 Hyderabad FC - Jamshedpur FC



India > I-League 2019/2020



12:30 East Bengal FC - Minerva Punjab FC 1-1 *



Italia > Coppa Italia 2019/2020 > Semifinali



20:45 Milan - Juventus



Italia > Coppa Italia Serie C 2019/2020 > Semifinali



15:00 Catania - Ternana



Messico > Copa MX 2019/2020 > Quarti di finale



02:00 CF Pachuca - Deportivo Toluca 2-2



04:00 Dorados de Sinaloa - FC Juárez 0-0



Olanda > KNVB beker 2019/2020 > Quarti di finale



18:30 Go Ahead Eagles - FC Utrecht



20:45 sc Heerenveen - Feyenoord



Spagna > Copa del Rey 2019/2020 > Semifinali



21:00 Real Sociedad - CD Mirandés



Turchia > Türkiye Kupasi 2019/2020 > Quarti di finale



15:00 BB Erzurumspor - Trabzonspor



17:15 Sivasspor - Antalyaspor