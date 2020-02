Coppa Italia, Milan – Juventus: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma giovedì 13 febbraio dalle ore 20.45. Per i bookmakers bianconeri favoriti

MILANO – Giovedì 13 febbraio dalle ore 20.45 allo Stadio Meazza si gioca Milan – Juventus, andata della semifinale di Coppa Italia. In campionato i rossoneri sono reduci dalla sconfitta per 4-2 nel Derby della Madonnina e ora in classifica sono decimi con 32 punti. Sono arrivati a questo punto della competizione dopo aver battuto Spal e Torino. La Juventus, dopo aver perso a Verona, é stata raggiunta al primo posto dall’Inter, a quota 54.

Probabile modulo 4-4-1-1 per il Milan, con Donnarumma tra i pali e retroguardia formata al centro da Musacchio e Romagnoli e ai lati da Conti e Theo Hernandez. In mezzo al campo Kessie e Castillejo, sulle fasce Bennacer e Bonaventura. Sulla teequarti Calhanoglu, di supporto all’unica punta Ibrahimovic. Possibile modulo 4-3-1-2 per la squadra di Sarri con Buffonin porta e difesa composta da Bonucci e DeLigt al centro e da Cuadrado e Alex Sandro ai lati. A centrocampo Ibrahimovic.janic, Bentancur, Rabiot. Sulla trequarti Ramsey; davanti Dybala e Ronaldo.

Coppa Italia, Milan – Juventus: per i bookmakers pochi gol e bianconeri favoriti

Il segno 1 è quotato da 3,50 a 3,60. Il segno X è offerto da 3,40 a 3,45 mentre il segno 2 è dato in media a 2,10.

Per quanto riguarda la doppia chance, l’1/X è offerto da 1,70 a 1,74, l’X/2 mediamente a 1,29 mentre l’1/2 vale da 1,29 a 1.32.

I bookmakers pensano che i gol potrebbero essere numerosi: l’Under 2,5 vale da 1,75 a 1,80, l’Over 2,5 da 1,90 a 2,00. E credono che potrebbero non andare a segno entrambe le squadre: il No Goal vale in media 2,00 a 2,12, il goal da 1,72 a 1,75.

Il risultato più esatto potrebbe essere l’1-1 (da 6,00 a 6,50) seguito dal l0 0-2 (da 7,00 a 7,50) e dall’1.2 (da 8,50 a 9.00).

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale da 4,35 a 4,50.