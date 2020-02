Serie A, Fiorentina – Milan: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Fiorentina – Milan del 22 febbraio 2020: incontro valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.45

FIRENZE – Questa sera alle 20.45 si sfidano Fiorentina e Milan per l’anticipo serale del sabato. Seguiremo l’incontro con la nostra webcronaca in tempo reale, dalle ore 20 scopriremo le formazioni ufficiali del match. Così alla vigilia Iachini parlando di Chiesa: “Penso che Federico possa fare qualsiasi ruolo. Parlare solo di esterno è limitativo per lui: con le qualità che ha spostarlo 30 metri più avanti non è negativo. Tenendolo davanti io ho pensato la stessa cosa che pensai con Dybala: Federico può ritagliarsi uno spazio anche da seconda punta. Stiamo lavorando e su sei partite con me Chiesa ha segnato parecchio. E non lo abbiamo neanche servito a dovere“. Dall’altra parte Pioli invita alla prudenza contro i viola: “É cambiata la proprietà, la nuova proprietà ha cambiato atteggiamento e predisposizione di una città. C’è convinzione, entusiasmo e saranno carichi dopo l’ultima vittoria. Dovremo fare una prestazione da Milan per vincere”.

Fiorentina – Milan, le formazioni della partita

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenković, Pezzella, Cáceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahović. A disposizione: Terracciano, Brancolini, Venuti, Ceccherini, Terzić, Igor, Agudelo, Benassi, Ghezzal, Sottil, Cutrone. Allenatore: Iachini. [formazioni ufficiali dalle ore 20]

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebić; Ibrahimović. A disposizione: Begović, A. Donnarumma, Calabria, Laxalt, Brescianini, Bonaventura, D. Maldini, Paquetà, R. Leão. Allenatore: Pioli. [formazioni ufficiali dalle ore 20]