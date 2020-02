SPAL-Juventus 1-2, il tabellino: reti di Ronaldo e Ramsey

Il tabellino di SPAL-Juventus 1-2 il risultato finale: reti di Ronaldo e Ramsey per il successo della squadra bianconera mentre agli estensi non basta Petagna.

FERRARA – Nel match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020 la Juventus passa al Paolo Mazza battendo la SPAL 2-1. A decidere il match un gol di Cristiano Ronaldo (per l’undicesima giornata consecutiva a segno in Serie A) ed uno di Ramsey mentre ai padroni di casa non basta il calcio di rigore di Petagna. Grazie a questo successo la squadra di Sarri consolida la prima posizione in vista del match di Champions League contro il Lione mentre la squadra di Di Biagio resta ultima in classifica con 15 punti.

SPAL-Juventus 1-2: il tabellino del match

SPAL (4-3-3): Berisha, Cionek, Bonifazi, Zukanovic, Reca, Missiroli (80′ Tunjov), Valdifiori, Castro (60′ Fares), Strefezza, Petagna, Valoti (89′ Di Francesco). A disposizione: Letica, Thiam, Felipe, Sala, Tomovic, Vicari, Dabo, Tunjov, Murgia, Fares, Floccari, Di Francesco. Allenatore: Luigi Di Biagio

JUVENTUS (4-3-3); Szczesny; Danilo, Rugani, Chiellini (55′ De Ligt), Alex Sandro; Ramsey (73′ Rabiot), Bentancur, Matuidi (79′ Bernardeschi); Cuadrado, Cristiano Ronaldo, Dybala. A disposizione: Pinsoglio, Buffon, De Ligt, Coccolo, De Sciglio, Wesley, Rabiot, Bernardeschi, Peters, Olivieri. Allenatore: Maurizio Sarri

RETI: 39′ Cristiano Ronaldo (J), 60′ Ramsey (S), 70′ Rig. Petagna (S)

AMMONIZIONI: Valoti, Zukanovic, Cionek (S), Matuidi, Danilo (J)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 6′ nel secondo tempo

STADIO: Paolo Mazza