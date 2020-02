SPAL – Juventus: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di SPAL – Juventus del 22 febbraio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 18

FERRARA – Sabato 22 febbraio alle ore 18 si giocherà SPAL – Juventus, match valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte ci sono i padroni di casa che sono reduci dalla sconfitta in rimonta sul campo del Lecce ed in classifica occupano l’ultima posizione con 15 punti. Situazione disperata, o quasi, per la formazione di Di Biagio che ha bisogno di punti per tornare a sperare. Dall’altra parte, invece, ci sono i bianconeri che sono reduci dalla vittoria casalinga del Brescia ed in classifica occupano il primo posto con 57 punti, +1 sulla Lazio e +3 sull’Inter. La squadra di Sarri, mercoledì prossimo, sarà impegnata in Champions League sul campo del Lione.

La cronaca minuto per minuto

SPAL-JUVENTUS IN DIRETTA Sabato 22 febbraio alle ore 17 le probabili formazioni, dalle 18 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI SPAL – Di Biagio dovrebbe puntare nuovamente sul 4-3-3 visto a Lecce con Berisha in porta, pacchetto difensivo composto da Cionek e Reca sulle corsie esterne mentre nel mezzo Bonifazi e Zukanovic. A centrocampo Valdifiori in cabina di regia con Missiroli e Castro mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Valoti, Petagna e Di Francesco.

QUI JUVENTUS – Qualche dubbio di formazione di Sarri, visto l’impegno Champions, che dovrebbe confermare il 4-3-3 con Szczesny in porta, pacchetto difensivo composto da Danilo e Alex Sandro sulle corsie laterali mentre nel mezzo De Ligt e Rugani. A centrocampo Bentancur in cabina di regia con Ramsey e Rabiot mezze ali mentre davanti spazio al tridente formato da Cuadrado, Cristiano Ronaldo e Dybala.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro SPAL – Juventus, valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A.

Le probabili formazioni di SPAL – Juventus

SPAL (4-3-3): Berisha, Cionek, Bonifazi, Zukanovic, Reca, Missiroli, Valdifiori, Castro, Valoti, Petagna, Di Francesco. Allenatore: Di Biagio

JUVENTUS (4-3-3); Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Rabiot; Cuadrado Ronaldo, Dybala. Allenatore: Sarri

STADIO: Paolo Mazza