Padova-Vicenza 1-0: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta di Padova-Vicenza di Domenica 10 agosto 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Coppa Italia

PADOVA – Tra le gare più attese del turno preliminare della Coppa Italia Frecciarossa 2025/2026 c’è senza dubbio il derby veneto tra Padova e Vicenza, in programma domenica 10 agosto alle ore 19.30 allo Stadio Euganeo. Si tratta di una gara secca, senza andata e ritorno: chi vince prosegue, chi perde saluta subito la competizione. Chi la spunterà sfiderà il Genoa venerdì prossimo a Marassi.

Il match rappresenta il sessantaquattresimo di finale della competizione, e mette di fronte la vincente e la seconda classificata del Girone A di Serie C della scorsa stagione. Il Padova, ora in Serie B, parte con i favori del pronostico, ma il Vicenza ha dimostrato più volte di saper sorprendere, soprattutto nei derby.

Le due squadre si sono affrontate sei volte in Coppa Italia, e mai nessuna sfida è terminata in parità. Il bilancio pende leggermente a favore dei biancorossi: 4 vittorie per il Vicenza, 2 per il Padova. L’ultimo precedente giocato proprio all’Euganeo ha visto però imporsi i padovani per 1-0, un risultato che potrebbe dare fiducia ai ragazzi di mister Andreoletti. A dirigere la gara sarà Madonia, coadiuvato dagli assistenti Sicurello e Cadirola e dal quarto uomo Frasynyak.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI PADOVA-VICENZA]

PADOVA: Fortin M., Faedo C., Perrotta M., Pastina C., Belli F., Crisetig L., Fusi P., Seghetti A., Ghiglione P., Bortolussi M., Varas K.. A disposizione: Barreca A., Baselli D., Bensi N., Boi A., Buonaiuto C., Caporello E., Di Maggio L., Favale G., Harder J., Spagnoli A., Tumiatti F., Villa L., Voltan M.



L.R. VICENZA: Gagno R., Leverbe M., Cuomo G., Sandon T., Tribuzzi A., Cavion M., Carraro M., Vitale M., Caferri L., Capello A., Morra C.. A disposizione: Alessio F., Basso M., Benassai F., Fantoni N., Golin M., Massolo S., Mogentale T., Pellizzari G., Rada A., Rauti N., Stuckler D., Vescovi M.



Reti: al 14' pt Capello A. (L.R. Vicenza) .

Presentazione del match

COME ARRIVA IL PADOVA – Matteo Andreoletti dovrà rinunciare a due pedine importanti. Bacci è out per un problema muscolare, mentre Silva è fermo ai box a causa di una frattura al metatarso. Due stop che complicano la gestione della rosa, soprattutto in un match a eliminazione diretta dove ogni dettaglio può fare la differenza. Andreoletti dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2 con Voltan in porta e con una difesa a tre formata da Villa, Deli Carri e Perrotta. In cabima di regia Crisetig con Harder e Baselli mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Ghiglione e Valente.

COME ARRIVA IL VICENZA – Fabio Gallo non potrà contare su Costa, anche lui alle prese con un infortunio muscolare, e su Zonta, sottoposto a intervento chirurgico per ernia inguinale. Un doppio forfait che priva i biancorossi di esperienza e dinamismo in mezzo al campo. Gallo dovrebbe rispondere con il modulo speculare con Gagno tra i pali e con Cuomo, Leverbe e Sandon pronti a formare il blocco difensivo. In cabina di regia Carraro con Cavion e Vitale mentre Ceferri e Tribuzzi dovrebbero ultimare la linea di centrocampo. Coppia di attacco composta da Rauti e Capello.

Probabili formazioni

PADOVA (3-5-2): Voltan, Villa, Delli Carri, Perrotta, Ghiglione, Harder, Crisetig, Baselli, Valente, Seghetti, Bonaiuto. Allenatore. Andreoletti

VICENZA (3-5-2): Gagno, Cuomo, Leverbe, Sandon, Ceferri, Cavion, Carraro, Vitale, Tribuzzi, Rauti, Capello. Allenatore: Gallo

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro non sarà trasmessa in diretta televisiva e nemmeno in streaming. I nostri lettori avranno a disposizione la diretta testuale di questa partita sul proprio computer e sui principali dispositivi mobili (tablet e smartphone). Un’ora prima circa invece saranno disponibili le formazioni ufficiali e vedere quali sono le scelte dei due allenatori.