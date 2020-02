Serie A, SPAL-Juventus: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di SPAL-Juventus del 22 febbraio 2020: incontro valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15.

FERRARA – Tra poco faranno il loro ingresso in campo i giocatori di SPAL e Juventus nel match valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per entrambe le squadre: nella SPAL tridente offensivo composto da Strefezza, Petagna e Valoti mentre nella Juventus tridente d’attacco formato da Cuadrado, Ronaldo e Dybala.

Le formazioni ufficiali di SPAL-Juventus

SPAL (4-3-3): Berisha, Cionek, Bonifazi, Zukanovic, Reca, Missiroli, Valdifiori, Castro, Strefezza, Petagna, Valoti. Allenatore: Luigi Di Biagio