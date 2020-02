Fantacalcio, pagelle 25° giornata di Serie B 2019-2020

La sesta giornata di ritorno del Campionato di Serie B 2019-2020. I voti dei calciatori e i bonus/malus per giocare al fantacalcio: gol, ammonizioni, espulsioni

FROSINONE – La venticinquesima giornata del campionato di Serie B 2019 – 2020 si apre con la quinta vittoria consecutiva del Frosinone, che espugna il campo del Cosenza per 0-2 e consolida la seconda posizione in classifica. A decidere la partita sono le reti di Dionisi e Novakovok, rispettivamente, al 14′ e al 20′. In virtù di questo risultato, la squadra calabrese sprofonda in zona playout.

Prosegue velocissima la corsa verso la Serie A del Benevento, che vince 0-4 sul campo della Virtus Entella. La squadra di Inzaghi sblocca il risultato al 9′ con Sau, raddoppia con Insigne 5′ dopo a l 25′ Viola fa tris; quarto gol di Coda sul finire di gara. Lo Spezia non va oltre l’1-1 sul campo del Trapani. Pettinari porta in vantaggio la squadra di casa; ci pensa Gyasi a pareggiare i conti alla fine del primo tempo. Bene il Cittadella, che batte per 3-0 la Juve Stabia con doppietta di Iori e rete di Proia. É stata rinviata per allarme Coronavirus Ascoli – Cremonese: la comunicazione ufficiale é arrivata dopo che le due squadre erano già arrivate allo stadio. La decisione é stata dettata dal caso scoperto nella notte scorsa a Cremona

Domenica alle 15 il Pordenone affronta il Chievo, la Salernitana il Livorno. In serata il Crotone riceve il Pescara. Chiude il programma della venticinquesima giornata il Monday night Perugia – Empoli.

TUTTE LE PAGELLE DELLA GIORNATA

Venerdì 21 febbraio 2020

21:00

Cosenza – Frosinone (pagelle – tabellino)

Sabato 22 febbraio 2020

15:00

Ascoli – Cremonese (pagelle – tabellino)

Cittadella – Juve Stabia (pagelle – tabellino)

Entella – Benevento (pagelle – tabellino)

Trapani – Spezia (pagelle – tabellino)

18:00

Pisa – Venezia (pagelle – tabellino)

Domenica 23 febbraio 2020

15:00

Pordenone – Chievo (pagelle – tabellino)

18.00

Salernitana – Livorno (pagelle – tabellino)

21:00

Crotone – Pescara (pagelle – tabellino)

Lunedì 24 febbraio

21:00

Perugia – Empoli (pagelle – tabellino)