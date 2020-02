I due attaccanti calabresi sono i migliori della gara, oltre alle reti siglate, sono implacabili in qualsiasi azione di gioco; per loro due 7,5 in pagella. Nel Pescara Del Grosso e Drudi sono i peggiori del match sovrastati dai due attaccanti; per loro 4,5 di voto

CROTONE (3-5-2): Cordaz 6.5; Cuomo 6.5, Marrone 6.5, Golemic 6.5, Gerbo 6.5 (74′ Mazzotta 6), Benali 7, Barberis 6.5, Messias 7.5 (62′ Crociata 6), Molina 6.5, Armenteros 7.5 (64′ Jankovic 6), Simy 7. A disposizione: Festa, Gigliotti, Spolli, Mustacchio, Rutten, Gomelt, Crociata, Mazzotta, Zak, Bellodi, Jankovic, Maxi Lopez. Allenatore: Giovanni Stroppa

PESCARA (3-5-2): Fiorillo 5; Drudi 4.5, Bettella 5, Del Grosso 4.5 (46′ Borrelli 5), Crecco 5.5, Memushaj 6 (76′ Busellato 5), Palmiero 5.5, Melegoni 5, Zappa 5, Galano 6, Bocic 5 (62′ Clemenza 6). A disposizione: Alastra, Farelli, Elizalde, Masciangelo, Scognamiglio, Busellato, Bruno, Clemenza, Borrelli, Maniero, Bojinov. Allenatore: Nicola Legrottaglie

RETI: 9′ Simy (C), 34′ Messias (C), 35′ Armenteros (C), 52′ Benali (C), 75′ Galano (P)

ASSIST: Armenteros, Molina, Memushaj

AMMONIZIONI: Golemic, Marrone, Jankovic (C), Borrelli, Palmiero, Crecco (P)

ESPULSIONI: al 27′ pt Bojinov (P) espulso dalla panchina per proteste

RECUPERO: 0′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo