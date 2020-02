Diretta Pordenone – Chievo: risultato e tabellino in tempo reale

La partita di Pordenone – Chievo del 23 febbraio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per venticinquesima giornata del campionato di serie B, calcio d’inizio alle ore 15

UDINE – Domenica 23 febbraio, alle ore 15 andrà in scena Pordenone – Chievo, incontro valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Da una parte c’è la compagine friulana che si trova al settimo posto in classifica con 36 punti, a pari merito con Salernitana e Cittadella, e sono reduci dalla sconfitta esterna contro la capolista Benevento. Dall’altra parte ci sono i clivensi che sono al nono posto in classifica con 34 punti e vengono dal successo casalingo contro la Salernitana.

Tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

PORDENONE:. A disposizione:. Allenatore: Attilio Tesser.



CHIEVO VERONA:. A disposizione:. Allenatore: Michele Marcolini.



Reti: al ' pt .

La presentazione del match

QUI PORDENONE – Squalificati Gavazzi e Bindi, i padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-1-2 con Di Gregorio in porta, pacchetto difensivo composto da Bassoli e Camporese centrali mentre sulle fasce ci saranno Almici e Gasbarro. A centrocampo in regia giocherà Burrai (in ballottaggio con Pasa) mentre Mazzocco e Misuraca saranno le mezze ali. Sulla trequarti giocherà Tremolada che supporterà l’attacco composto da Strizzolo e Bocalon.

QUI CHIEVO – Squalificati Cesar ed Esposito con Di Noia infortunato, gli ospiti dovrebbero schierarsi in maniera speculare al Pordenone con Semper in porta, pacchetto difensivo composto da Dickmann e Renzetti sulle corsie esterne mentre nel mezzo Frey e Leverbe. A centrocampo Obi al centro con ai suoi fianchi Garritano e Segre mentre sulla trequarti ci sarà Giaccherini che supporterà la coppia d’attacco formata da Meggiorini e Djordjevic.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Pordenone – Chievo, valevole per la venticinquesima giornata del campionato di serie B, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni di Pordenone – Chievo

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici, Bassoli, Camporese, Gasbarro; Mazzocco, Burrai, Misuraca; Tremolada; Strizzolo, Bocalon. Allenatore: Tesser

CHIEVO (4-3-1-2): Semper; Dickmann, Leverbe, Frey, Renzetti; Garritano, Obi, Segre; Giaccherini; Meggiorini, Djordjevic. Allenatore: Marcolini

STADIO: Dacia Arena