Diretta Trapani – Spezia: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Trapani – Spezia del 22 febbraio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle 15

TRAPANI – Sabato 22 febbraio, alle 15, al Provinciale si gioca Trapani – Spezia, incontro valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B. I padroni di casa provengono dalla pesante sconfitta per 5-0 rimediata sul campo della Cremonese, la terza di seguito; in classifica sono penultini con 19 punti, in piena zona playout. A quota 40 per gli ospiti, secondi e reduci dal cinque vittorie di fila, ultima delle quali quella casalinga per 3-1 contro l’Ascoli, e da dieci risultati utili di fila. La gara di andata si é chiusa sul risultato di 4-2 in favore dei siciliani grazie alla doppietta di Pettinari e alle reti di Nzola e Luperini; per i liguri andarono a segno Ragusa e Bartolomei.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

Le probabili formazioni di Trapani – Spezia

Nel Trapani non ci saranno lo squalificato Strandberg e gli infortunati Jakimovski, Del Prete, Buongiorno, Martina e Moscati. La squadra di Castori potrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-1-2 con Carnesecchi in porta e retroguardia composta da Fornasier, Pirrello, Scognamillo. In mezzo al campo Taogordeaou, Luperini, Colpani; sulle fasce Millo e Coulinaly. Davanti Biabiany e Pettinari, autore di dieci gol. Italiano dovrà fare a meno gli infortunato Vitale e Bastoni e valutare le condizioni di Ragusa. Probabile modulo 4-3-3 per lo Spezia con Scuffet tra i pali e difesa composta dalla coppia centrale Erlic-Capradossi e da Ferrer e Marchizza ai lati. A centrocampo Bartolomei, Maggiore, Mastinu. Tridente offensivo format da Gyasi, Ragusa e Nzola, che potrebbe tornare a vestire la maglia da titolare dal primo minuto.

TRAPANI (3-5-2): Carnesecchi, Fornasier, Pirrello, Scognamillo, Millo, Taogordeaou, Luperini, Colpani, Coulibaly, Babiany, Pettinari. Allenatore: Castori.

SPEZIA (4-3-3): Scuffet, Ferrer, Erlic, Capradossi, Marchizza, Bartolomei, Maggiore, Mastinu, Gyasi, Ragusa, Nzola. Allenatore: Italiano.

Dove seguire Trapani – Spezia

Il match Trapani – Spezia, valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020, sarà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN.