Diretta Cittadella – Juve Stabia: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Cittadella – Juve Stabia del 21 Febbraio 2020 in diretta: presentazione, formazioni, risultato e tabellino in tempo reale del match valevole per per la venticinquesima giornata di Serie B, calcio d’inizio alle ore 15:00

CITTADELLA – Nel pomeriggio sabato 21 Febbraio, alle ore 15:00 si disputerà l’incontro Cittadella – Juve Stabia, valevole per per la venticinquesima giornata della Serie B 2019/2020. Uno scontro tra due compagini che hanno fornito discrete prestazioni nel corso della stagione ed occupano posizioni di media classifica nella seconda divisione italiana. Gli uomini allenati da Roberto Venturato, che occupano la sesta posizione nel torneo cadetto, nel precedente turno disputato, hanno vinto fuori casa con il Pescara, dodicesimo in graduatoria, con il risultato di 1-2 ed hanno bisogno di punti per rimanere stabilmente nella zona play-off della classifica.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

CITTADELLA:. A disposizione:. Allenatore: Roberto Venturato.



SS JUVE STABIA:. A disposizione:. Allenatore: Fabio Caserta.



Reti: al ' pt .

La presentazione del match

Si preannuncia una gara di difficile lettura, anche se, la formazione di casa è comunque favorita. La squadra del tecnico Fabio Caserta, che attualmente occupa la tredicesima piazza nella classifica, nell’ultimo incontro disputato, ha ottenuto una vittoria per 3-2 nel match disputato tra le mura di casa contro il Crotone. Gli ospiti andranno alla ricerca dei tre punti per tentare di agganciare l’ambita zona play-off distante poche lunghezze.

Di seguito riportiamo le dichiarazioni Manuel Iori, capitano del Cittadella: “All’andata è stata complicata e credo lo sarà anche qui. Ma noi non abbiamo mai fatto tabelle e non cominceremo ora. Dal 22 febbraio al 6 marzo ci attendono due settimane cruciali, con tre gare interne e una in trasferta. E dobbiamo essere bravi noi a interpretare ogni singola partita: la nostra mentalità non cambia, ma di volta in volta adottiamo diversi accorgimenti a seconda degli avversari. A volte riusciamo a riprodurre in partita quello che proviamo, altre no“.

Le probabili formazioni delle due squadre

Di seguito, riportiamo i due schieramenti che potrebbero scendere in campo, allo stadio Piercesare Tombolato di Cittadella sabato, nel pomeriggio, alle ore 15:00 per venticinquesima giornata della Serie B. Due moduli differenti, quelli proposti, che mostrano una particolare propensione offensiva e potrebbero davvero regalare molte emozioni. Nell’ultimo periodo la squadra di casa ha mostrato uno stato di forma discreto. Sono sette i punti raccolti dal Cittadella nelle ultime cinque uscite stagionali. Gli ospiti, al contrario, hanno ottenuto otto punti nello stesso numero di partite e vivono un buon periodo visti i quattro punti raccolti negli ultimi incontri.

Per ciò che concerne i due schieramenti iniziali, se non dovessero verificarsi sorprese o cambiamenti dell’ultimo momento, il Cittadella dovrebbe proporre un attacco a due punte con Stanco e Diaw. La Juve Stabia, al contrario, potrebbe schierare il trio composto da Canotto, Forte e Bifulco in avanti. Calò dovrebbe partire al centro della linea mediana del campo insieme a Canotto e Addae. Saranno assenti Buchel e Cisse poichè infortunati.

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Perticone, Frare, Rizzo; Proia, Iori, Branca; D’Urso; Stanco, Diaw. All. Venturato

Juve Stabia (4-3-3): Provedel; Vitiello, Troest, Fazio, Germoni; Addae, Calò, Mallamo; Canotto, Forte, Bifulco. All. Caserta

Dove vedere la partita in streaming

La visione del match è disponibile in esclusiva attraverso la piattaforme DAZN. Sarà inoltre possibile seguire la gara in streaming attraverso il servizio disponibile su pc, tablet o smartphone. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 15:00, per un incontro che si prospetta piuttosto interessante.