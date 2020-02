Diretta Virtus Entella – Benevento: risultato e tabellino in tempo reale

La partita di Virtus Entella – Benevento del 22 febbraio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per venticinquesima giornata del campionato di serie B, calcio d’inizio alle ore 15

CHIAVARI – Sabato 22 febbraio, alle ore 15 andrà in scena Virtus Entella – Benevento, incontro valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Da una parte c’è la compagine ligure che si trova all’ottavo posto in classifica con 35 punti e sono reduci dal pareggio esterno contro il Venezia. Dall’altra parte ci sono le Streghe che volano verso la massima serie in vetta alla classifica e viene da un successo casalingo contro il Pordenone.

Tabellino minuto per minuto

VIRTUS ENTELLA: A disposizione: Allenatore: Roberto Boscaglia.



BENEVENTO: A disposizione: Allenatore: Filippo Inzaghi.



Reti:

La presentazione del match

QUI VIRTUS ENTELLA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-1-2 con Contini in porta, pacchetto difensivo composto da Chiosa e Pellizzer centrali mentre sulle fasce ci saranno Coppolaro e Sala. A centrocampo Paolucci in regia con Mazzitelli e Settembrini mezze ali mentre sulla trequarti agirà Dezi che supporterà l’attacco composto da Giuseppe De Luca e Morra

QUI BENEVENTO – Gli ospiti dovrebbero schierarsi col 4-3-2-1 con Montipò in porta, pacchetto difensivo composto da Maggio e Letizia sulle corsie esterne mentre nel mezzo Volta e Caldirola. A centrocampo Schiattarella al centro con ai suoi fianchi Viola ed Hetemaj mentre sulla trequarti ci saranno Sau ed Insigne che supporteranno l’unica punta Moncini.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Virtus Entella – Benevento, valevole per la venticinquesima giornata del campionato di serie B, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni di Virtus Entella – Benevento

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Contini; Coppolaro, Chiosa, Pellizzer, Sala; Settembrini, Paolucci, Mazzitelli; Dezi; De Luca G., Morra. Allenatore: Boscaglia

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Volta, Caldirola, Letizia; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Sau, Insigne R.; Moncini. Allenatore: Inzaghi F.

STADIO: Comunale di Chiavari