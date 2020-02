Serie B, Cosenza – Frosinone 0-2: il tabellino del match

Il tabellino di Cosenza – Frosinone

COSENZA (4-3-3): Perina; Casasola (70′ Baez), Capela, Idda, Lazaar; Sciaudone, Kanouté (85′ Machach), Bruccini; Carretta, Asencio, Pierini (46′ Schiavi). A disposizione: Saracco, Quintiero, Corsi, Monaco, Bittante, Broh, Bahlouli, Prezioso, Sueva. Allenatore: Pillon

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Salvi, Rohden, Maiello, Haas (79′ Vitale), D’Elia; Novakovich, Dionisi (92′ Citro). A disposizione: Iacobucci, Vilardi, Beghetto, Krajnc, Szyminski, Zampano, Tribuzzi, Luciani. Allenatore: Nesta

Reti: 14′ Dionisi, 20′ Novakovich

Assist: Novakovich, Rohden

Ammonizioni: Haas (F), Kanouté (C), Bruccini (C), Maiello (F), Salvi (F), Schiavi (C)

Espulsioni: –

Recupero: nessun minuto nel primo tempo, 4′ minuti nel secondo tempo.