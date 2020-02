Cosenza – Frosinone: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Cosenza – Frosinone del 21 febbraio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21

COSENZA – Venerdì 21 febbraio alle ore 21 andrà in scena Cosenza – Frosinone, incontro valevole per l’anticipo della venticinquesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020. Da una parte ci sono i calabresi che sono reduci dalla bellissima vittoria esterna per 3 a 0 sul campo del Livorno ed in classifica occupano la terzultima posizione con 23 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono i ciociari che vengono da quattro 1 a 0 di fila e nell’ultimo turno hanno avuto la meglio sul Perugia ed in classifica occupano il terzo posto, in coabitazione con lo Spezia, a 40 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Venerdì 21 febbraio alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI COSENZA – Pillon sembra aver trovato la quadra con il suo 4-3-3 con Perina in porta, pacchetto difensivo composto da Casasola e D’Orazio sulle corsie esterne mentre nel mezzo Capela e Idda. A centrocampo Kanouté in cabina di regia con Sciaudone e Bruccini mezze ali. Davanti il tridente sarà composto da Pierini e Carretta esterni ed Asencio centrale.

QUI FROSINONE – Idee abbastanza chiare per Nesta che dovrebbe mandare in campo i suoi col 3-5-2 con Bardi tra i pali, reparto arretrato composto da Brighenti, Ariaudo e Capuano. A centrocampo Maiello in cabina di regia con Rohden e Haas mezze ali mentre sulle corsie esterne ci saranno Salvi e Beghetto. Davanti spazio al tandem formato da Novakovich e Dionisi.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Cosenza – Frosinone, valevole per l’anticipo della venticinquesima giornata del campionato di Serie B, verrà trasmesso in diretta su DAZN ed in chiaro su Rai Sport canale 57 del digitale terrestre.

Le probabili formazioni di Cosenza – Frosinone

COSENZA (4-3-3): Perina; Casasola, Capela, Idda, D’Orazio; Sciaudone, Kanouté, Bruccini; Carretta, Asencio, Pierini. Allenatore: Pillon

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Salvi, Rohden, Maiello, Haas, Beghetto; Novakovich, Dionisi. Allenatore: Nesta

STADIO: San Vito – Gigi Marulla