Serie B, Cosenza – Frosinone: le formazioni ufficiali dalle ore 20

Le formazioni ufficiali di Cosenza – Frosinone: anticipo della venticinquesima giornata del campionato di serie B, calcio d’inizio alle ore 21

COSENZA – Tutto pronto allo Stadio San Vito – Gigi Marulla di Cosenza per l’incontro tra Cosenza – Frosinone, incontro valido per l’anticipo della venticinquesima giornata di Serie B 2019/2020. Per i padroni di casa modulo 4-3-3 con Carretta, Asencio e Pierini nel tridente d’attacco; per gli ospiti modulo 3-5-2 con Novakovich e Dionisi in attacco. A dirigere il match del San Vito – Marulla sarà il fischietto Ros della sezione di Pordenone.

Le formazioni ufficiali di Cosenza – Frosinone [IN ATTESA DELLE COMUNICAZIONI]

COSENZA (4-3-3): Perina; Casasola, Capela, Idda, Lazaar; Sciaudone, Kanouté, Bruccini; Carretta, Asencio, Pierini. Allenatore: Pillon

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Salvi, Rohden, Maiello, Haas, Beghetto; Novakovich, Dionisi. Allenatore: Nesta