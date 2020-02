Brescia-Napoli 1-2, il tabellino: successo in rimonta per i partenopei

Il tabellino di Brescia-Napoli 1-2 il risultato finale: reti di Insigne e Fabian Ruiz mentre ai padroni di casa non basta Chancellor.

BRESCIA – Nel match valido per l’anticipo della venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020 il Napoli sbanca il Rigamonti battendo il Brescia 2-1. Successo in rimonta per i partenopei visto che a passare sono i padroni di casa con Chancellor ma Insigne (rigore) e Fabian Ruiz, nella ripresa, ribaltano tutto consegnando al Gattuso la seconda vittoria esterna consecutiva. Con questo successo, dunque, il Napoli sale momentaneamente in sesta posizione con 36 punti mentre il Brescia resta penultimo con 16 punti.

Brescia-Napoli 1-2: il tabellino del match

BRESCIA (4-3-2-1): Joronen; Sabelli, Mateju, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena (85′ Ndoj); Bjarnason (65′ Skrabb), Zhmral; Balotelli. A disposizione: Andrenacci, Gastaldello, Mangraviti, Semprini, Ndoj, Viviani, Dessena, Skrabb, Alf. Donnarumma. Allenatore: Diego Lopez

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme (86′ Allan), Elmas; Politano, Mertens (67′ Milik), Insigne. A disposizione: Meret, Karnezis, Luperto, Hysaj, Ghoulam, Allan, Zielinski, Callejon, Lobotka, Lozano, Milik. Allenatore: Gennaro Gattuso

RETI: 27′ Chancellor (B), 50′ Rig. Insigne (N), 54′ Fabian Ruiz (N)

AMMONIZIONI: Mateju, Martella, Dessena (B), Mertens, Milik (N)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 0′ nel primo tempo, 5′ nel secondo tempo

STADIO: Mario Rigamonti