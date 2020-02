Brescia – Napoli: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Brescia – Napoli del 21 febbraio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.45

BRESCIA – Venerdì 21 febbraio alle ore 20.45 andrà in scena Brescia – Napoli, incontro valevole per l’anticipo della venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte ci sono le Rondinelle che sono reduci dalla sconfitta esterna contro la Juventus ed in classifica occupano la penultima posizione con 16 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono i partenopei che vengono dalla preziosa vittoria sul campo del Cagliari ed in classifica occupano il nono posto, in coabitazione col Bologna, con 33 punti.

La cronaca minuto per minuto

BRESCIA-NAPOLI IN DIRETTA Venerdì 21 febbraio alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 al webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI BRESCIA – Problemi di formazione notevoli per Diego Lopez che dovrebbe puntare nuovamente sul 4-3-1-2 con Andrenacci in porta, pacchetto difensivo composto da Sabelli e Martella sulle corsie esterne mentre nel mezzo Mateju e Chancellor. A centrocampo dubbi su Tonali, in cabina di regia dovrebbe giocare Dessena con Bisoli e Bjarnason mezze ali. Davanti Zmrhal a supporto del tandem offensivo composto da Donnarumma e Balotelli.

QUI NAPOLI – Idee abbastanza chiare per Gattuso che dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-3-3 con Ospina tra i pali, reparto arretrato composto da Di Lorenzo e Mario Rui sulle corsie esterne mentre nel mezzo Maksimovic e Manolas. A centrocampo Demme in cabina di regia con Fabian Ruiz e Zielinski mezze ali mentre davanti spazio al tridente formato da Insigne, Mertens e Callejon.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Brescia – Napoli, valevole per l’anticipo della venticinquesima giornata del campionato di Serie A, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A.

Le probabili formazioni di Brescia – Napoli

BRESCIA (4-3-1-2): Andrenacci; Sabelli, Mateju, Chancellor, Martella, Bisoli, Dessena, Bjarnason, Zmrhal, Donnarumma, Balotelli. Allenatore: Diego Lopez

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Fabian Ruiz, Demme, Zielinski, Insigne, Mertens, Callejon. Allenatore: Gattuso

STADIO: Mario Rigamonti