Cagliari – Napoli: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Cagliari – Napoli del 16 febbraio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 18

CAGLIARI – Domenica 16 febbraio alle ore 18 andrà in scena Cagliari – Napoli, incontro valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è la formazione sarda che viene dalla sconfitta esterna contro il Genoa ed in classifica occupa l’ottava posizione, insieme a Parma e Milan, con 32 punti. Dall’altra ci sono i partenopei che sono reduci dalla vittoria contro l’Inter nella semifinale d’andata di Coppa Italia. In campionato, invece, la squadra di Gattuso viene dal k.o. interno contro il Lecce ed in classifica occupa l’undicesimo posto con 30 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

CAGLIARI-NAPOLI IN DIRETTA Domenica 16 febbraio alle ore 17 le formazioni ufficiali, dalle 18 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI CAGLIARI – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-1-2 con Cragno in porta, pacchetto difensivo composto da Pisacane e Pellegrini sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Klavan e Walukiewicz. A centrocampo Cigarini in cabina di regia con Nandez e Ionita mezze ali mentre davanti Nainggolan agirà alle spalle del tandem offensivo composto da Joao Pedro e Simeone.

QUI NAPOLI – Classico 4-3-3 per Gattuso che dovrebbe mandare in campo i suoi con Ospina in porta, pacchetto difensivo composto da Di Lorenzo e Mario Rui sulle corsie esterne mentre nel mezzo Maksimovic e Manolas. A centrocampo Demme in cabina di regia con Fabian Ruiz e Zielinski mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Callejon, Milik e Insigne.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Cagliari – Napoli, valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A.

Le probabili formazioni di Cagliari – Napoli

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Pisacane, Walukiewicz, Klavan, Pellegrini, Nandez, Cigarini, Ionita, Nainggolan, Joao Pedro, Simeone. Allenatore: Maran

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Fabian Ruiz, Demme, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne. Allenatore: Gattuso

STADIO: Sardegna Arena