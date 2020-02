Inter – Napoli: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Inter – Napoli del 12 febbraio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la semifinale d’andata di Coppa Italia, calcio d’inizio alle ore 20.45

MILANO – Mercoledì 12 febbraio alle ore 20.45 si giocherà Inter – Napoli, incontro valido per la prima semifinale d’andata della Coppa Italia 2019/2020. Da una parte ci sono i nerazzurri che sono reduci dall‘epica vittoria in rimonta nel Derby contro il Milan ed in classifica occupano la prima posizione, in coabitazione con la Juventus, con 54 punti. Dall’altra parte ci sono i partenopei che, dopo tre vittorie consecutive, hanno perso al San Paolo contro il Lecce ed in classifica occupano l’undicesimo posto con 30 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Mercoledì 12 febbraio alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI INTER – Qualche dubbio per Conte che dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-5-2 con Padelli in porta, pacchetto difensivo composto da Bastoni, De Vrij e Skriniar. A centrocampo Brozovic in cabina di regia con Barella ed Eriksen mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Moses e Young. In attacco torna Lautaro Martinez insieme a Lukaku.

QUI NAPOLI – Ballottaggi anche per Gattuso che dovrebbe confermare il 4-3-3 con Meret tra i pali, reparto arretrato composto da Di Lorenzo e Mario Rui sulle corsie laterali mentre nel mezzo Manolas e Koulibaly. A centrocampo Demme in cabina di regia con Allan e Zielinski mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Callejon, Mertens e Insigne.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Inter – Napoli, valevole per la semifinale d’andata della Coppa Italia 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su RAI 1 e sulla piattaforma streaming RAI Play.

Le probabili formazioni di Inter – Napoli

INTER (3-5-2): Padelli; Bastoni, De Vrij, Skriniar, Moses, Barella, Brozovic, Eriksen, Young, Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore: Conte

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Allan, Demme, Zielinski, Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore: Gattuso

STADIO: San Siro