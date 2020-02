Diretta Monza – Arezzo: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Monza – Arezzo del 22 Febbraio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la ventisettesima giornata della Serie C – Girone A, calcio d’inizio alle ore 17:30

MONZA – Nel pomeriggio di sabato 22 Febbraio, alle ore 17:30 si disputerà l’incontro Monza – Arezzo, valevole per la ventisettesima giornata della Serie C – Girone A. Uno scontro tra due compagini che hanno fornito prestazioni ben diverse tra loro nel corso della stagione. Le due formazioni occupano posizioni piuttosto distanti nella classifica nel torneo. I lombardi arrivano a questa sfida dopo la sconfitta interna arrivata nella partita contro la Juventus U23, undicesima in classifica, con il risultato di 1-2 nell’ultima giornata disputata. La formazione ospite, nel precedente turno di campionato, ha ottenuto tre punti vincendo lontano dalle mura amiche contro la Pro Patria con il risultato finale di 0-1.

La presentazione del match

Si preannuncia, quindi, una gara di difficile lettura, anche se, la compagine monzese ha i favori del pronostico. La squadra di casa, che attualmente occupa la prima piazza, con una vittoria, potrebbe cercare di aumentare ulteriormente la distanza, già cospicua, dalle squadre che la seguono in graduatoria. La formazione toscana, invece, è alla ricerca di punti importanti che le consentirebbero di mantenersi nella parte alta della graduatoria del torneo che garantirebbe l’accesso ai play-off.

Di seguito riportiamo le parole di Tommaso Morosini, che è arrivato nel mercato di Gennaio: C’è tanta voglia di reagire dopo un k.o. come quello contro i bianconeri, arrivato dopo un buon primo tempo. La cosa positiva è che abbiamo mantenuto le distanze sul secondo posto. Contro di noi gli avversari fanno la partita della vita ma cambia poco perché se mettiamo in campo le nostre qualità, non c’è rivale che tenga”. Il giocatore ha chiuso dicendo: “Sarà una gara complicata e difficile. Loro sono preparati e organizzati. Conosco bene Di Donato perché è stato mio compagno di squadra ai tempi dell’Ascoli, oltre ad essere stato un grande giocatore è anche un ottimo allenatore”.

Le probabili formazioni delle due squadre

Di seguito, riportiamo i due schieramenti che potrebbero scendere in campo, allo stadio Brianteo di Monza nel pomeriggio di Sabato 22 Febbraio alle ore 17:30. Due moduli differenti, quelli proposti, che mostrano comunque una buona propensione offensiva e potrebbero, dunque, regalare molto spettacolo in questo match. Nell’ultimo periodo la squadra di casa ha mostrato uno stato di forma davvero buono. Sono dieci i punti raccolti dal Monza nelle ultime cinque uscite stagionali. Gli ospiti, al contrario degli avversari, hanno ottenuto nove punti nello stesso numero di partite e vivono un buon periodo.

Infine, per ciò che concerne i due schieramenti iniziali, se non dovessero verificarsi sorprese dell’ultimo momento, il Monza dovrebbe schierare il tandem formato da Finotto e Brighenti in avanti. D’Errico potrebbe partire titolare sulla trequarti. L’Arezzo del tecnico Daniele Di Donato dovrebbe invece proporre Gioè in avanti sostenuto da Belloni e Caso sulla trequarti. Assenti gli infortunati Cutolo e Benucci. In dubbio l’acciaccato Gori.

Monza (4-3-1-2): Lamanna; Lepore, Scaglia, Paletta, Anastasio; Armellino, Rigoni, Machín; D’Errico; Brighenti, Finotto. All. Brocchi

Arezzo (3-4-2-1): Pissardo; Borghini, Ceccarelli Baldan; Luciani, Foglia, Tassi, Corrado; Belloni, Caso; Gioè. All. Di Donato.

Dove vedere la partita in streaming

Inoltre, la visione del match è disponibile in esclusiva attraverso l’emittente Eleven Sport. Sarà possibile seguire la gara anche in streaming attraverso i siti di alcune agenzie di scommesse, che trasmettono la Serie C.