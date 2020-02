Diretta Pisa – Venezia: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Pisa – Venezia del 22 febbraio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle 18

PISA – Sabato 22 febbraio, alle 15, all’Arena Garibaldi si gioca Pisa – Venezia, incontro valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B. I padroni di casa provengono dalla sconfitta per 2-1 rimediata in trasferta sul campo dell’Empoli; in classifica ora sono quindicesimi con 30 punti. Due lunghezze in meno per gli ospiti, sedicesimi e reduci dal pareggio casalingo per 2-2 contro l’Entella. Sarà, pertanto, uno scontro diretto per la salvezza molto importante, in cui le due squadre cercheranno in tutti i modi di conquistare i tre punti in palio per allontanarsi dalla zona playout. La gara di andata si é chiusa sul risultato di 1-1 con autorete realizzata da Pinato e gol di Lisi.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

PISA:. A disposizione:. Allenatore: Luca D'Angelo.



UNIONE VENEZIA:. A disposizione:. Allenatore: Alessio Dionisi.



Reti: al ' pt .

Le probabili formazioni di Pisa – Venezia

Il Pisa potrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-1-2 con Gori tra i pali e difesa composta dalla coppia centrale Caracciolo-Benedettie da Belli e Lii ai lati. A centrocampo Marin, Di Vitis e Gucher. Sulla trequarti Siega; davanti Masucci e Marconi. Probabile modulo speculare per il Venezia con Lezzerini in porta e retroguardia composta da Modolo e Cremonesi al centro e da Lakicevic e Ceccaroni ai lati. In mezzo al campo Firenze, Fiordilino e Maleh. Sulla trequarti Aramu, di supporto alla coppia d’attacco formata da Longo e Capello.

PISA (4-3-1-2): Gori; Belli, Caracciolo, Benedetti, Lisi; Marin, Di Vitis, Gucher; Siega; Masucci, Marconi. Allenatore: D’Angelo.

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Ceccaroni, Cremonesi, Modolo, Lakicevic; Firenze, Fiordilino, Maleh; Aramu; Longo, Capello. Allenatore: A. Dionisi.

Dove seguire Pisa – Venezia

Il match Pisa – Venezia, valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020, sarà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN.