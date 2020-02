Diretta Ascoli – Cremonese: risultato in tempo reale, tabellino

La partita di Ascoli – Cremonese del 22 febbraio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per venticinquesima giornata del campionato di serie B, calcio d’inizio alle ore 15

ASCOLI PICENO – Sabato 22 febbraio, alle ore 15 andrà in scena Ascoli – Cremonese, incontro valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Da una parte c’è la compagine marchigiana che si trova al quattordicesimo posto in classifica con 31 punti e sono reduci dalla sconfitta esterna contro lo Spezia. Dall’altra parte ci sono i lombardi che sono al quartultimo posto in classifica e vengono dal roboante successo casalingo contro il Trapani.

La presentazione del match

QUI ASCOLI – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-1-2 con Leali in porta, pacchetto difensivo composto da Brosco e Gravillon centrali mentre sulle fasce ci saranno Andreoni e Sernicola. A centrocampo in regia giocherà Petrucci (in sostituzione dello squalificato Troiano) mentre Brlek ed Eramo saranno le mezze ali. Sulla trequarti giocherà Morosini (in ballottaggio con Ninkovic) che supporterà l’attacco composto da Scamacca e Trotta.

QUI CREMONESE – Gli ospiti dovrebbero schierarsi col 4-3-2-1 con Ravaglia in porta, pacchetto difensivo composto da Zortea e Migliore sulle corsie esterne mentre nel mezzo Claiton e Terranova (in ballottaggio con Bianchetti). A centrocampo Castagnetti al centro con ai suoi fianchi Arini e Valzania mentre sulla trequarti ci saranno Gaetano e Palombi che supporteranno l’unica punta Ciofani.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Ascoli – Cremonese, valevole per la venticinquesima giornata del campionato di serie B, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni di Ascoli – Cremonese

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Andreoni, Brosco, Gravillon, Sernicola; Eramo, Petrucci, Brlek; Morosini; Trotta, Scamacca. Allenatore: Stellone

CREMONESE (4-3-2-1): Ravaglia; Zortea, Terranova, Claiton, Migliore; Arini, Castagnetti, Valzania; Gaetano, Palombi; Ciofani. Allenatore: Rastelli

STADIO: Cino e Lillo Del Duca