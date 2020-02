Bologna – Udinese, le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Bologna – Udinese: incontro valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A, in programma sabato 22 febbraio con calcio d’inizio alle ore 15

BOLOGNA – Oggi pomeriggio, a partire dalle ore 15, allo stadio Dall’Ara, si sfidano Bologna e Udinese per la sesta giornata del girone di ritorno. Il Bologna proviene dalla sconfitta casalinga per 0-3 contro il Genoa e in classifica é decimo con 33 punti. Sette lunghezze in meno, quindicesima e reduce dal pareggio interno a reti inviolate contro il Verona.

Il match sarà diretto da Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli, coadiuvato dagli assistenti Cecconi e Pagnotta; quarto ufficiale Volpi. Al VAR Di Paolo, all’AVAR Meli. Si potrà seguire in tempo reale la sfida con la nostra cronaca diretta a partire dall’inserimento delle formazioni ufficiali riusciranno intorno alle ore 14.15. Sono 39 i precedenti, a Marassi con 22 vittorie dei padroni di casa, 11 affermazioni deglia ospiti e 6 pareggi. All’andata é finita 1-0 per i friulano con gol di Okaka.

SEGUI LA CRONACA DIRETTA

Per Sinisa Mihajlovic, che tra infortuni e squalifiche dovrà fare a meno di nove giocatori, l’Udinese rappresenta una vera e propria bestia, perchè contro di essa ha sempre perso, Vincere vorrebbe dire safatre un tabù e ricevere un regalo per i suoi cinquant’unanni, compiuti qualche giorno fa.



Ivan Gotti, tecnico dell’Udinese ed ex vice di Donadoni al Bologna dal 2015 al 2018 ha sottolineato l’importanza della partita perchè il Bologna, nonstante nove defezioni che potrebbero pesare, non va assolutamente sottovalutato. É una squadra che da gennaio è cresciuta molto. L’Udinese, però, in questi mesi ha seminato tanto e ora è il momento di raccogliere.

Le formazioni ufficiali di Bologna – Udinese

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; Tomiyasu, Bani, Danilo, Mbaye; Poli, Dominguez; Orsolini, Skov Olsen, Barrow; Palacio. Allenatore: Mihajlovic

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost Ekong, Nuytinck, Stryger Larsen, De Paul, Mandragora, Fofana, Sema; Okaka, Lasagna. Allenatore: Gotti