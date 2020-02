I suggerimenti per le scommesse sulle partite di lunedì 24 febbraio sono dedicate ai posticipi di Serie B, Bundesliga, Premier League, Ligue 2 e del Girone A di Serie C

Lunedì 24 febbraio si gioca il posticipo della venticinquesima giornata di Serie B. Posticipi anche in Premier League, Ligue 2 e Girone B di Serie C. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a dette competizioni, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Calcio in tv 24 febbraio 2020

Francoforte – Union Berlino 1 (ore 20.30)

Incontro valevole per la ventitreesima giornata di Bundesliga. I padroni di casa provengono dalla sconfitta per 4-0 sul campo del Dortmund e in classifica sono decimi con 28 punti. due lunghezze in meno per gli ospiti, dodicesimi e reduci dalla sconfitta interna per 2-3 contro il Leverkusen.

Liverpool – West Ham 1 (ore 20.45)

Incontro valevole per la ventisettesima giornata di Premier League. I padroni di casa provengono dalla vittoria per 0-1 sul campo del Norwich e sono in testa alla classifica con 76 punti. a +22 dall’inseguitrice Manchester City. A quota 24 gli ospiti, terzultimi e reduci dalla sconfitta per 2-0 sul campo del Manchester City.

Perugia – Empoli 1 (ore 21)

Posticipo della venticinquesima giornata della Premier League. Gli umbri provengono dalla sconfitta di misura rimediata in trasferta sul campo del Frosinone e in classifica sono undicesimi con 33 punti. Stesse lunghezze per l’Empoli, reduce dalla vittoria casalinga per 2-1 contro il Pisa.

Troyes – Auxerre 1 (ore 20.45)

Gara valida per la ventiseiesima giornata di Ligue 2. Il Troyes proviene dalla vittora per 0-1 sul campo del Caen e in classifica è quinto con 44 punti. Tredici lunghezze in meno per l’Auxerre, dodicesimo e reduce dal pareggio casalingo per 0-0 contro lo Chambly.

Pro Vercelli – Novara 1 (ore 20.45)

Incontro valevole per la ventisettesima giornata del Girone A di Serie C. La Pro Vercelli proviene dalla sconfitta per 2-1 rimediata sul campo della Pergolettese e in classifica é quattordicesima con 31 punti. A quota 38 il Novara, sesto, che nell’ultimo turno disputato ha perso in casa della Pistoiese.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 24 febbraio 2020

Francoforte – Union Berlino 1 (1,92)

Liverpool – West Ham over 2,5 (1,37)

Perugia – Empoli 1 (2,45)

Troyes – Auxerre 1 (2,25)

Pro Vercelli – Novara 1 (2,60)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 377 euro