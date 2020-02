Ricca giornata di calcio con i campionati italiani in evidenza il 22 febbraio. Si gioca anche nelle principali competizioni per club in Europa

Sabato 22 febbraio con un programma ricco di risultati in tempo reale da seguire assieme. In primo piano i campionati italiani dalla Serie A fino alle C e Primavera con tante sfide che seguiremo in diretta tra webcronaca e tabellini. Spicca in serata Fiorentina – Milan mentre nel pomeriggio la capolista Juventus farà visita alla SPAL. Tra i campionati europei in evidenza la sfida delle 13.30 tra Chelsea e Tottenham ma interessanti spunti arriveranno anche dagli altri come in Liga con Barcellona e Real Madrid impegnati rispettivamente contro Eibar e Levante. Prima di entrare nel dettaglio andiamo a vedere le squadre che sono già scese in campo.

Partiamo dalla Superliga in Argentina dove finisce 1-1 tra Argentinos Jrs e Patronato. In Colombia 1-0 del Pasto sull’Envigado e 2-0 del Santa Fe sull’America De Cali mentre in Ecuador 4-2 esterno del Deportivo Cuenca in casa di LDU Portoviejo. In Messico 2-0 del Pachuca in casa dell’Atlas e del Puebla a domicilio sul Toluca. 1-0 del Guadalajara in casa del Tijuana. In Paraguay 2-1 del Libertad sul Sol De America mentre in Perù in parità la sfida Deportivo Municipal – Carlos Stein e 1-0 del Binacional sulla Cajamarca. In Venezuela Zamora passa in casa del Deportivo Tachira 2-0 mente nell’OFC Champions League 4-0 dell’Eastern Suburbs sull’Hienghene e 2-1 dell’Hekari United sull’ABM Galaxy. In Australia per l’A-League finiscono 1-1 le sfide Brisbane Roar – Perth Glory e Newcastle Jets – Melbourne Victory mentre nella W-League 2-1 del Peath su Sydney. In mattinata si è conclusa sull’1-1 la sfida tra Crotone e Pisa per il campionato Primavera 2.

ELENCO DELLE PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE:

*: partita in corso di svolgimento



CONMEBOL > U20 Copa Libertadores 2020 > Gruppo A



00:15 Flamengo RJ - Academia Puerto Cabello 0-1



CONMEBOL > U20 Copa Libertadores 2020 > Gruppo B



22:00 Cerro Porteño - Danubio



OFC > OFC Champions League 2020 > Gruppo A



02:00 Hienghène Sport - Eastern Suburbs AFC 0-4



05:00 PRK Hekari United - ABM Galaxy 2-1



Albania > Kategoria Superiore 2019/2020



14:00



FK Vllaznia - Luftëtari Gjirokastër

KS Flamurtari Vlorë - KF Laçi



17:00



KF Skënderbeu - KF Teuta Durrës

FK Partizani - KF Bylis Ballsh



Algeria > Ligue 1 2019/2020



15:00



US Biskra - CR Bélouizdad

NC Magra - ES Sétif



16:00



NA Hussein Dey - USM Bel Abbes

Paradou AC - JS Saoura

JS Kabylie - ASO Chlef



17:00 MC Oran - AS Aïn M'lila



17:45 CA Bordj Bou Arreridj - CS Constantine



Arabia Saudita > Premier League 2019/2020



14:00 Al Taawoun - Al Ra’ed



16:40 Al Hazem - Al Nassr



18:30 Al Hilal - Al Ittihad



Argentina > Primera División 2019/2020



01:10 Argentinos Juniors - Patronato de Paraná 1-1



21:35 San Lorenzo - Racing Club



Argentina > Primera B Nacional 2019/2020 Zona B



00:00 Atlético Rafaela - Defensores de Belgrano 1-3



01:30 Gimnasia de Jujuy - Brown de Adrogué 1-1



Argentina > Primera B Nacional 2019/2020 Zona A



21:00 Barracas Central - Belgrano de Córdoba



22:00 Independiente Rivadavia - Estudiantes de Río Cuarto



Argentina > Primera B Metropolitana 2019/2020 Clausura



21:00



Villa San Carlos - Colegiales

Acassuso - Comunicaciones

Argentino de Quilmes - San Miguel

Talleres de Remedios de Escalada - Los Andes

UAI Urquiza - Flandria



Argentina > Torneo Federal A 2019/2020 1a Fase Zona A



01:15 Belgrano de San Francisco - Boca Unidos 2-2



02:00 Central Norte - Güemes de Santiago del Estero 0-0



Australia > A-League 2019/2020



07:00 Brisbane Roar - Perth Glory 1-1



09:30 Newcastle United Jets - Melbourne Victory 1-1



Belgio > Eerste klasse A 2019/2020



18:00 Standard Liège - Royal Antwerp FC



20:00



Royal Excel Mouscron Péruwelz - Cercle Brugge

KV Oostende - SV Zulte Waregem



20:30 KV Mechelen - Waasland-Beveren



Bolivia > Liga Profesional 2020 Apertura



00:00 San José - CD Guabirá 2-2



20:00 Atlético Palmaflor - Real Santa Cruz



Bosnia-Herzegovina > Premier Liga 2019/2020



14:30



Radnik Bijeljina - Željezničar Sarajevo

Velež Mostar - Zvijezda 09 Bijeljina



17:30 FK Sarajevo - FK Tuzla City



Brasile > Campeonato Carioca 2020 Taça Guanabara Finals > Finale



22:00 Boavista - RJ - Flamengo RJ



Brasile > Campeonato Paulista 2020



19:00 Água Santa - SP - Corinthians SP



20:30



Ituano - SP - Santos FC

Oeste - SP - São Paulo FC



Brasile > Campeonato Gaúcho 2020 Primeiro turno > Finale



20:30 S.E.R. Caxias - RS - Grêmio Porto Alegre



Brasile > Campeonato Paraibano 2020



20:00 CSP - PB - Botafogo - PB



Brasile > Copa do Nordeste 2020 Fase de Grupos



20:00



Confiança - SE - Fortaleza

Imperatriz - MA - River - PI



22:00 América - RN - Sport - PE



Bulgaria > Parva Liga 2019/2020



11:00 FK Botev Vratsa - Arda Kardzhali 3-1 *



13:15 Cherno More Varna - Levski Sofia



15:30 CSKA Sofia - Botev Plovdiv



Cile > Primera División 2020



16:00 Huachipato - Cobresal



Cina > Super League 2020







Qingdao Huanghai - Shijiazhuang Ever Bright rinv.

Tianjin Teda - Wuhan Zall FC rinv.

Guangzhou R&F - Shandong Luneng rinv.

Jiāngsū Sūníng - Dalian Yifang FC rinv.



Cipro > First Division 2019/2020



15:00 Omonia Nikosia - Enosis Neon Paralimni



16:00 Apollon Limassol - Doxa Katokopias FC



Colombia > Primera A 2020 Apertura



00:05 Deportivo Pasto - Envigado FC 1-0



02:10 Santa Fe - América de Cali 2-0



21:15 Boyacá Chicó - Deportivo Pereira



Croazia > 1. HNL 2019/2020



15:00 Hajduk Split - HNK Gorica



17:30 HNK Rijeka - NK Osijek



Croazia > 2. HNL 2019/2020



13:00 HNK Šibenik - NK Rudeš



15:00



NK Solin - NK Sesvete

NK Kustošija - Hajduk Split II



Ecuador > Serie A 2020 Primera Etapa



01:15 Liga de Portoviejo - Deportivo Cuenca 2-4



19:00 Olmedo - Macará



21:30 Delfín SC - Barcelona



Francia > Ligue 1 2019/2020



17:30 Olympique Marseille - FC Nantes



20:00



Dijon FCO - AS Monaco

Lille OSC - Toulouse FC

RC Strasbourg - Amiens SC

Angers SCO - Montpellier HSC



Francia > Ligue 2 2019/2020



15:00 RC Lens - SM Caen



Francia > National 2019/2020



14:00 Red Star FC - Stade Laval



Francia > National 2 Groupe A 2019/2020



16:00 SC Schiltigheim - Stade Reims (CFA)



17:00 RC Lens (CFA) - IC Croix



18:00



SC Bastia - ASM Belfort

AF Bobigny - FC Mulhouse

SAS Épinal - Lille OSC (CFA)

US Lusitanos - FCSR Haguenau

Sainte-Geneviève-des-Bois - CS Sedan

Olympique Saint-Quentin - JA Drancy



Francia > National 2 Groupe B 2019/2020



18:00



Angers SCO II - FC Rouen

US Granvillaise - US Fleury-Mérogis

FC Mantois - EA Guingamp (CFA)

USM Oissel - Entente SSG

US Saint-Malo - AS Vitré



18:30



FC Gobelins - AS Poissy

Vannes OC - C' Chartres Football



19:00 FC Lorient (CFA) - Stade Briochin



Francia > National 2 Groupe C 2019/2020



16:00 FC Chamalières - Montpellier HSC (CFA)



18:00



Andrézieux - Trélissac FC

Bergerac Foot - AS Saint-Étienne (CFA)

Bourges Foot - Blois Foot 41

US Colomiers - Angoulême CFC

SO Romorantin - Vendée Les Herbiers

St-Pryvé St-Hilaire - FC Nantes (CFA)

FC Sète - Stade Bordelais



Francia > National 2 Groupe D 2019/2020



16:00



Jura Sud - Hyères FC

AS Monaco (CFA) - Nîmes Olympique (CFA)



18:00



Fréjus-St. Raphaël FC - Louhans-Cuiseaux

RC Grasse - Marignane Gignac

US Endoume - FC Annecy

FC Martigues - AS Saint-Priest

Monts d'Or Azergues Foot - Olympique Lyon (CFA)



18:30 Moulins Yzeure Foot - Olympique Marseille (CFA)



Galles > Premier League 2020 Championship



15:30



Barry Town United - Caernarfon Town

Newtown AFC - Bala Town



Galles > Premier League 2020 Relegation



15:30



Cardiff Metropolitan - Airbus UK

Carmarthen Town - Cefn Druids



Germania > Bundesliga 2019/2020



15:30



Werder Bremen - Borussia Dortmund

Bor. Mönchengladbach - Hoffenheim

Friburgo - Fortuna Düsseldorf

Hertha Berlino - Colonia



18:30 Schalke 04 - RB Leipzig



Germania > 2. Bundesliga 2019/2020



13:00



Stoccarda - Jahn Regensburg

Amburgo - FC St. Pauli

Holstein Kiel - 1. FC Heidenheim 1846

Dynamo Dresden - VfL Bochum



Germania > 3. Liga 2019/2020



14:00



1. FC Kaiserslautern - FSV Zwickau

Würzburger Kickers - Eintracht Braunschweig

KFC Uerdingen 05 - Preußen Münster

Hansa Rostock - FC Ingolstadt 04

FC Carl Zeiss Jena - SV Meppen

MSV Duisburg - Waldhof Mannheim



Germania > Regionalliga Nord 2019/2020







SSV Jeddeloh - Lüneburger SK Hansa rinv.

TSV Havelse - Altona 93 rinv.



14:00 VfB Lübeck - Holstein Kiel II



Germania > Regionalliga Nordost 2019/2020



13:30



BSG Chemie Leipzig - Germania Halberstadt

SV Babelsberg 03 - Union Fürstenwalde

Optik Rathenow - 1. FC Lok Leipzig



16:00 VfB Auerbach - Energie Cottbus



Germania > Regionalliga West 2019/2020



SV Lippstadt 08 - SV Bergisch Gladbach 09 rinv.



14:00



SC Verl - Fortuna Düsseldorf II

Bonner SC - Fortuna Köln

FC Schalke 04 II - Bor. Mönchengladbach II

VfB Homberg - Borussia Dortmund II

1. FC Köln II - TuS Haltern

SG Wattenscheid 09 - Wuppertaler SV non disputa



Germania > Femminile Bundesliga 2019/2020



13:00 SGS Essen - 1899 Hoffenheim



Germania > Primavera Bundesliga Nord/Nordost 2019/2020



11:00



Niendorfer TSV - RB Leipzig

1. FC Magdeburg - Werder Bremen

Energie Cottbus - VfL Wolfsburg



12:00 Hannover 96 - Dynamo Dresden



Germania > Primavera Bundesliga West 2019/2020



11:00



Alemannia Aachen - Bor. Mönchengladbach

VfL Bochum - 1. FC Köln



13:00 Fortuna Düsseldorf - Arminia Bielefeld



14:30 Preußen Münster - Bayer Leverkusen



Germania > Primavera Bundesliga Süd/Südwest 2019/2020



12:00 SSV Ulm 1846 - VfB Stuttgart



13:00



1899 Hoffenheim - SpVgg Greuther Fürth

Karlsruher SC - Eintracht Frankfurt



14:00 1. FC Heidenheim 1846 - Bayern München



Germania > Primavera B Bundesliga Nord/Nordost 2019/2020



12:00



Dynamo Dresden - Energie Cottbus

RB Leipzig - Chemnitzer FC



13:00



1. FC Union Berlin - FC Carl Zeiss Jena

Hertha BSC - VfL Wolfsburg

Werder Bremen - Eintracht Braunschweig

FC St. Pauli - Hannover 96



Germania > Primavera B Bundesliga West 2019/2020



11:00



Bayer Leverkusen - Fortuna Düsseldorf

Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund

1. FC Köln - FC Schalke 04



13:00 SG Unterrath 12/24 - Preußen Münster



Germania > Primavera B Bundesliga Süd/Südwest 2019/2020



11:00



SpVgg Greuther Fürth - SC Freiburg

FC Augsburg - SV Wehen Wiesbaden



12:00 Eintracht Frankfurt - 1899 Hoffenheim



14:00



Bayern München - VfB Stuttgart

Stuttgarter Kickers - 1. FC Nürnberg



Giappone > J1 League 2020



06:00 Vegalta Sendai - Nagoya Grampus 1-1



07:00



Cerezo Osaka - Oita Trinita 1-0

Kawasaki Frontale - Sagan Tosu 0-0

Kashiwa Reysol - Consadole Sapporo 4-2



Gibilterra > Premier Divison 2019/2020 Championship



16:00 Lynx FC - St. Joseph's FC



18:15 FCB Magpies - Europa FC



Gibilterra > Premier Divison 2019/2020 Relegation



20:30 Glacis United FC - Mons Calpe S.C.



Grecia > Super League 2019/2020



18:30 Asteras Tripolis - Panathinaikos



19:00 Lamia - Aris Saloniki



Grecia > Super League 2 2019/2020



14:00 Apollon Pontou - AE Karaiskakis



Guatemala > Liga Nacional 2019/2020 Clausura



22:00 CSD Municipal - Deportivo Guastatoya



India > Indian Super League 2019/2020



15:00 Bengaluru FC - ATK



India > I-League 2019/2020



12:30 Churchill Brothers - Mohun Bagan 0-1 *



Inghilterra > Premier League 2019/2020



13:30 Chelsea FC - Tottenham Hotspur



16:00



Burnley FC - AFC Bournemouth

Crystal Palace - Newcastle United

Sheffield United - Brighton & Hove Albion

Southampton FC - Aston Villa



18:30 Leicester City - Manchester City



Inghilterra > Championship 2019/2020



13:30 Brentford FC - Blackburn Rovers



16:00



Barnsley FC - Middlesbrough FC

Birmingham City - Sheffield Wednesday

Bristol City - West Bromwich Albion

Charlton Athletic - Luton Town

Leeds United - Reading FC

Nottingham Forest - Queens Park Rangers

Preston North End - Hull City

Stoke City - Cardiff City

Swansea City - Huddersfield Town

Wigan Athletic - Millwall FC



Inghilterra > League One 2019/2020



16:00



AFC Wimbledon - Blackpool FC

Accrington Stanley - Rotherham United

Fleetwood Town - Portsmouth FC

Ipswich Town - Oxford United

Lincoln City - Gillingham FC

Milton Keynes Dons - Bolton Wanderers

Rochdale AFC - Coventry City

Shrewsbury Town - Doncaster Rovers

Southend United - Burton Albion

Sunderland AFC - Bristol Rovers

Wycombe Wanderers - Tranmere Rovers



Inghilterra > League Two 2019/2020



16:00



Carlisle United - Morecambe FC

Cheltenham Town - Mansfield Town

Crawley Town - Stevenage FC

Crewe Alexandra - Macclesfield Town

Leyton Orient - Oldham Athletic

Newport County - Bradford City

Northampton Town - Exeter City

Plymouth Argyle - Cambridge United

Salford City - Colchester United

Scunthorpe United - Forest Green Rovers

Swindon Town - Grimsby Town

Walsall FC - Port Vale FC



Inghilterra > National League 2019/2020



16:00



Boreham Wood - Yeovil Town

Bromley FC - Wrexham AFC

Chesterfield FC - Ebbsfleet United

Chorley FC - Barnet FC

Dagenham & Redbridge - Solihull Moors

Dover Athletic - AFC Fylde

Harrogate Town - Eastleigh FC

Hartlepool United - Notts County

Maidenhead United - Aldershot Town

Torquay United - Halifax Town

Woking FC - Stockport County



18:20 Sutton United - Barrow AFC



Inghilterra > U18 U18 Premier League 2019/2020 North



12:00



Liverpool FC - Manchester City

Stoke City - West Bromwich Albion

Wolverhampton Wanderers - Middlesbrough FC



13:00 Manchester United - Derby County



13:30



Blackburn Rovers - Newcastle United

Sunderland AFC - Everton FC



Inghilterra > U18 U18 Premier League 2019/2020 South



12:00 West Ham United - Tottenham Hotspur



12:30



Southampton FC - Fulham FC

Arsenal FC - Leicester City



13:30 Aston Villa - Norwich City



14:00 Swansea City - Reading FC



Irlanda del Nord > Premier League 2019/2020



14:00 Institute FC Drumahoe - Coleraine FC



16:00



Carrick Rangers - Dungannon Swifts

Cliftonville FC - Ballymena United

Glenavon FC - Glentoran Belfast

Larne FC - Warrenpoint Town



Israele > Ligat ha'Al 2019/2020



14:00 Ironi Kiryat Shmona - Maccabi Netanya



16:30 FC Ashdod - Maccabi Haifa



17:30 Hapoel Haifa - Sektzia Nes Tziona



18:50 Hapoel Hadera FC - Beitar Jerusalem



Italia > Serie A 2019/2020



15:00 Bologna - Udinese



18:00 SPAL - Juventus



20:45 Fiorentina - Milan



Italia > Serie B 2019/2020



15:00



Virtus Entella - Benevento

Ascoli - Cremonese

Cittadella - SS Juve Stabia

Trapani - Spezia



18:00 Pisa - Unione Venezia



Italia > Serie C Girone A 2019/2020



15:00



Carrarese - Gozzano

Renate - Pergolettese



17:30 Monza - Arezzo



20:45 Robur Siena - AlbinoLeffe



Italia > Serie C Girone B 2019/2020



15:00



Modena - Südtirol

Virtus Verona - Rimini



18:30 Fermana FC - Vis Pesaro



20:45 Fano - Imolese



Italia > Serie C Girone C 2019/2020



15:00 Rieti - Teramo



20:45 Virtus Francavilla - Catanzaro



Italia > Serie D Girone C 2019/2020



14:30 Gsd Ambrosiana - ASD Cartigliano



Italia > Serie D Girone E 2019/2020



14:30



Bastia - Trestina

Virtus Flaminia - San Donato Tavarnelle



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2019/2020



11:00 Cagliari - Torino



13:00 Inter - Genoa



14:30



Empoli - Sassuolo

Sampdoria - Bologna



Italia > Primavera Campionato Primavera 2 2019/2020 Girone A



14:30



Milan - SPAL 2013 Ferrara

Cittadella - Hellas Verona

US Cremonese - Brescia

Pordenone Calcio - Parma

Spezia - Virtus Entella

Venezia FC - Udinese



Italia > Primavera Campionato Primavera 2 2019/2020 Girone B



14:30



Crotone - AC Pisa

Frosinone - Ascoli Calcio

SS Juve Stabia - Benevento Calcio

Livorno - Trapani

Perugia - US Lecce

US Salernitana 1919 - Cosenza Calcio



Kosovo > Superliga 2019/2020



13:00



FK Drenica - Prishtina KF

KF Llapi - KF Feronikeli



Lussemburgo > Nationaldivision 2019/2020



18:00 Progrès Niedercorn - US Hostert



Macedonia del Nord > 1. MFL 2019/2020



14:00 FK Borec - Vardar Skopje



Marocco > Botola Pro 1 2019/2020



16:00 Difaâ d'el Jadida - Ittihad Tanger



17:00 Youssoufia Berrechid - Wydad AC



19:00 FUS de Rabat - Mouloudia Oujda



Messico > Primera División 2019/2020 Clausura



02:00 Atlas Guadalajara - CF Pachuca 0-2



04:00 Puebla FC - Deportivo Toluca 2-0



04:10 Club Tijuana - Deportivo Guadalajara 0-1



Messico > Liga de Ascenso 2019/2020 Clausura



02:00 Correcaminos UAT - Leones Negros 6-2



Messico > Premier de Ascenso 2019/2020



03:00 Atlético Saltillo - Tuzos de la UAZ 0-0



22:00 Murciélagos FC - Gavilanes de Matamoros



Messico > Femminile Liga MX Femenil 2019/2020 Clausura



19:00 Pumas UNAM - FC Juárez



Montenegro > 1. CFL 2019/2020



14:00



OFK Petrovac - FK Zeta

FK Budućnost Podgorica - FK KOM Podgorica

FK Grbalj Radanovići - FK Podgorica

OFK Titograd - FK Rudar Pljevlja

FK Sutjeska - Iskra Danilovgrad



Nigeria > Professional League 2019/2020



16:00 Dakkada FC - Kwara United



Olanda > Derde Divisie Zaterdag 2019/2020



18:00 VV GOES - Ter Leede



Paraguay > Primera División 2020 Apertura



00:15 Libertad - Sol de América 2-1



Peru > Primera División 2020 Apertura



00:00 Deportivo Binacional - Universidad Técnica 1-0



03:00 Deportivo Municipal - Carlos Stein 1-1



17:00 Sporting Cristal - Sport Huancayo



19:15 Atlético Grau - Sport Boys



21:30 Cusco FC - FBC Melgar



Portogallo > Primeira Liga 2019/2020



19:00 CD Tondela - Rio Ave FC



21:30 Os Belenenses - CS Marítimo



Portogallo > Segunda Liga 2019/2020



12:00 Leixões SC - Sporting Covilhã 0-0 *



16:00 UD Oliveirense - Casa Pia



18:00 FC Porto B - GD Estoril



18:15 GD Chaves - CD Feirense



Portogallo > Primavera Júniores 2019/2020 Descida Norte



16:00



CD Aves - Leixões SC

Paços de Ferreira - CD Feirense

Gil Vicente - FC Vizela

Vitória Guimarães - CD Nacional



Portogallo > Primavera Júniores 2019/2020 Descida Sul



16:00



Académica de Coimbra - SG Sacavenense

CD Tondela - União Leiria

Os Belenenses - Amora FC

Vitória Setúbal - UD Vilafranquense



Portogallo > Primavera Júniores 2019/2020 Apuramento Campeão



16:00



FC Alverca - SL Benfica

FC Famalicão - GD Estoril

FC Porto - Rio Ave FC

Sporting CP - Sporting Braga



Portogallo > U23 Liga Revelação 2019/2020 Apuramento Campeão



12:00



Rio Ave FC - Sporting Braga

GD Estoril - CD Aves

Sporting CP - SL Benfica



Portogallo > U23 Liga Revelação 2019/2020 Qualificação Taça



12:00



CD Feirense - Vitória Guimarães

FC Famalicão - Leixões SC

Os Belenenses - Portimonense SC



16:00 CS Marítimo - CD Cova Piedade



Qatar > Qatar Stars League 2019/2020



14:45 Umm-Salal - Al Sadd



16:55 Al Duhail SC - Al Wakrah



Romania > Liga 1 2019/2020



13:30 FC Voluntari - FC Hermannstadt



19:00 Steaua Bucureşti - Chindia Târgoviște



Scozia > Premiership 2019/2020



16:00



Aberdeen FC - Ross County FC

Hamilton Academical - Motherwell FC

Hibernian FC - Livingston FC



Scozia > Championship 2019/2020



16:00



Arbroath FC - Ayr United

Greenock Morton FC - Alloa Athletic

Partick Thistle - Dunfermline Athletic

Queen Of The South - Dundee FC



Scozia > League One 2019/2020



16:00



Dumbarton FC - Forfar Athletic

East Fife FC - Stranraer FC

Falkirk FC - Montrose FC

Peterhead FC - Airdrieonians

Raith Rovers - Clyde FC



Serbia > Super Liga 2019/2020



16:00



TSC Bačka Topola - Partizan

Proleter Novi Sad - FK Inđija

FK Rad Beograd - FK Napredak

Radnički Niš - FK Čukarički-Stankom

Radnik Surdulica - FK Mačva Šabac



18:00 Crvena Zvezda - Vojvodina



Slovenia > PrvaLiga 2019/2020



14:00 NK Triglav - Rudar Velenje



16:00 NK Celje - NK Aluminij



20:15 NK Maribor - Olimpija Ljubljana



Spagna > Primera División 2019/2020



13:00 Celta Vigo - CD Leganés



16:00 FC Barcelona - SD Eibar



18:30 Real Sociedad - Valencia CF



21:00 Levante UD - Real Madrid



Spagna > Segunda División 2019/2020



16:00



AD Alcorcón - UD Las Palmas

UD Almería - CF Fuenlabrada



18:15



Girona FC - SD Ponferradina

CD Tenerife - Elche CF



20:30 Albacete - CD Numancia



Spagna > Segunda B Grupo 1 2019/2020



16:00 Real Oviedo B - Coruxo FC



Spagna > Segunda B Grupo 2 2019/2020



17:30 SD Leioa - Haro Deportivo



18:30 Athletic Bilbao B - Arenas de Getxo



Spagna > Segunda B Grupo 3 2019/2020



20:00 FC Barcelona B - Hércules CF



Spagna > Segunda B Grupo 4 2019/2020



17:00 CD Badajoz - Talavera CF



18:30 Villarrubia CF - Mérida AD



Spagna > Femminile Primera División 2019/2020



11:00 Deportivo de La Coruña - Sporting de Huelva



18:30 Espanyol Barcelona - Sevilla FC



Svizzera > Super League 2019/2020



19:00



FC Thun - FC Luzern

FC Zurigo - Neuchâtel Xamax FCS



Tunisia > Ligue 1 2019/2020



14:00



Étoile du Sahel - ES Métlaoui

Club Africain - CS Chebba

US Ben Guerdane - US Tataouine



Turchia > SüperLig 2019/2020



12:00 Kayserispor - Atiker Konyaspor 0-1 *



15:00 Göztepe - Gaziantep FK



18:00 Beşiktaş - Trabzonspor



Turchia > 1. Lig 2019/2020



12:00



BB Erzurumspor - Bursaspor 0-0 *

Ümraniyespor - Keçiörengücü 0-0 *



14:30 Akhisar Belediyespor - Fatih Karagümrük SK



17:00 Adana Demirspor - Altınordu FSG



Uruguay > Primera División 2020 Apertura



21:00



Boston River - Rentistas

Cerro - River Plate



Venezuela > Primera División 2020



00:00 Deportivo Táchira - Zamora FC 0-2



22:00 Aragua FC - Deportivo Lara