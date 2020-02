I suggerimenti per le scommesse sulle partite di sabato 22 febbraio sono dedicati agli anticipi della 25° giornata di Serie A e alla 25° giornata di Serie B

Sabato 22 febbraio spazio agli anticipi della venticinquesima giornata del campionato di Serie A e alla venticinquesima giornata di Serie B. I pronostici di oggi riguardano complessivamente a sei gare relative a dette competizioni, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Calcio in tv 22 febbraio 2020

Bologna – Udinese 1 (ore 15)

Gara di apertura della venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Il Bologna proviene dalla vittoria per 0-3 rimediata in casa contro il Genoa e in classifica è decimo con 33 punti. Sette lunghezze in meno per l’Udinese, quindicesima e reduce dal pareggio casalingo a reti inviolate contro il Verona.

Spal – Juventus over 2,5 (ore 18)

Testa-coda nella venticinquesima giornata del campionato di Serie A. La Spal dalla sconfitta per 2-1 rimediata in trasferta sul campo del Lecce ed è il fanalino di coda del torneo con 15 punti, a -8 dalla quartultima. la Juventus é reduce dalla vittoria casalinga per 2-0 contro il Brescia ed è la capolista a quota 57, a -+1 dalla Lazio.

Fiorentina – Milan 2 (ore 20.45)

Anticipo serale della venticinquesima giornata del campionato di Serie A. I Viola provengono dalla vittoria per 1-5 ottenuta in trasferta sul campo della Sampdoria e in classifica sono tredicesimi con 28 punti. Sette lunghezze in più per il Milan, ottavo e reduce dalla vittoria casalinga per 1-0 contro il Milan nel Monday Night dell’ultimo turno.

Entella – Benevento 2 (ore 15)

Incontro valevole per la venticinquesima giornata del campionato cadetto. I padroni di casa vengono dal pareggio per 2-2 ottenuto in trasferta sul campo del Venezia e sono ottavi con 35 punti, in zona playoff. Largamente in testa alla classifica con 57 punti, il Benevento, reduce dalla vittoria casalinga per 2-1 contro il Pordenone.

Trapani – Spezia 2 (ore 15)

Match valido per la venticinquesima giornata del campionato cadetto. I padroni di casa provengono dalla pesante sconfitta per 5-0 rimediata sul campo della Cremonese, la terza di seguito; in classifica sono penultini con 19 punti, in piena zona playout. A quota 40 per gli ospiti, secondi e reduci dal cinque vittorie di fila, ultima delle quali quella casalinga per 3-1 contro l’Ascoli, e da dieci risultati utili di fila.

Pisa – Venezia 1 (ore 18)

Match valido per la venticinquesima giornata del campionato cadetto. I padroni di casa provengono dalla sconfitta per 2-1 rimediata in trasferta sul campo dell’Empoli; in classifica ora sono quindicesimi con 30 punti. Due lunghezze in meno per gli ospiti, sedicesimi e reduci dal pareggio casalingo per 2-2 contro l’Entella. Sarà, pertanto, uno scontro diretto per la salvezza molto importante, in cui le due squadre cercheranno in tutti i modi di conquistare i tre punti in palio per allontanarsi dalla zona playout.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 22 febbraio 2020

Bologna – Udinese 1 (2,00)

Spal – Juventus over 2,5 (1,62)

Fiorentina – Milan 2 (2,65)

Entella – Benevento 2 (2,20)

Trapani – Spezia 2 (2,65)

Pisa – Venezia 1 (2,25)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 1.126 euro