Crotone-Pescara 4-1, il tabellino: show dei Pitagorici

Il tabellino di Crotone-Pescara 4-1 il risultato finale: la squadra di Stroppa chiude i conti nella prima frazione di gioco, terza sconfitta di fila per il Delfino.

CROTONE – Nel match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020 il Crotone schianta il Pescara vincendo 4-1. I pitagorici chiudono i conti nella prima frazione con i gol di Simy, Messias e Armenteros mentre nella ripresa arriva la rete di Benali e il gol della bandiera di Galano. Terza sconfitta consecutiva per la formazione abruzzese che resta in dodicesima posizione, insieme alla Juve Stabia, con 32 punti mentre la squadra di Stroppa sale al quarto posto con 40 punti.

Crotone-Pescara 4-1: il tabellino del match

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Marrone, Golemic, Gerbo (74′ Mazzotta), Benali, Barberis, Messias (62′ Crociata), Molina, Armenteros (64′ Jankovic), Simy. A disposizione: Festa, Gigliotti, Spolli, Mustacchio, Rutten, Gomelt, Crociata, Mazzotta, Zak, Bellodi, Jankovic, Maxi Lopez. Allenatore: Giovanni Stroppa

PESCARA (3-5-2): Fiorillo; Drudi, Bettella, Del Grosso (46′ Borrelli), Crecco, Memushaj (76′ Busellato), Palmiero, Melegoni, Zappa, Galano, Bocic (62′ Clemenza). A disposizione: Alastra, Farelli, Elizalde, Masciangelo, Scognamiglio, Busellato, Bruno, Clemenza, Borrelli, Maniero, Bojinov. Allenatore: Nicola Legrottaglie

RETI: 9′ Simy (C), 34′ Messias (C), 35′ Armenteros (C), 52′ Benali (C), 75′ Galano (P)

AMMONIZIONI: Golemic, Marrone, Jankovic (C), Borrelli, Palmiero, Crecco (P)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 0′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

STADIO: Ezio Scida