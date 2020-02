Crotone – Pescara: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Crotone – Pescara del 23 febbraio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21

CROTONE – Domenica 23 febbraio alle ore 21 andrà in scena Crotone – Pescara, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020. Da una parte ci sono i padroni di casa che sono reduci dalla sconfitta esterna con la Juve Stabia ed in classifica occupano la quarta posizione con 37 punti. Dall’altra parte, invece, c’è il Delfino che viene dalla sconfitta casalinga contro il Cittadella ed in classifica occupano il dodicesimo posto con 32 punti. Il match dell’Ezio Scida verrà diretto dal signor Robilotta della sezione di Sala Consilina.

La presentazione del match

QUI CROTONE – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-5-2 con Cordaz in porta, pacchetto difensivo composto da Curado, Marrone e Cuomo. A centrocampo Barberis in cabina di regia con Crociata e Benali mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Gerbo e Molina. In attacco tandem offensivo composto da Armenteros e Simy.

QUI PESCARA – Modulo speculare per la formazione abruzzese che dovrebbe schierarsi con Fiorillo tra i pali, reparto arretrato formato da Drudi, Bettella e Scognamiglio. A centrocampo Palmiero in cabina di regia con Memushaj e Melegoni mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Masciangelo e Zappa. In attacco tandem offensivo composto da Galano e Maniero.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Crotone – Pescara, valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Crotone – Pescara

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Curado, Marrone, Cuomo, Gerbo, Benali, Barberis, Crociata, Molina, Armenteros, Simy. Allenatore: Stroppa

PESCARA (3-5-2): Fiorillo; Drudi, Bettella, Scognamiglio, Masciangelo, Memushaj, Palmiero, Melegoni, Zappa, Galano, Maniero. Allenatore: Legrottaglie

STADIO: Ezio Scida