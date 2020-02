Sampdoria – Fiorentina: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Sampdoria – Fiorentina del 16 febbraio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

GENOVA – Domenica 16 febbraio alle ore 15 si giocherà Sampdoria – Fiorentina, incontro valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è la squadra di Ranieri che è reduce dal prezioso successo esterno contro il Torino ed in classifica occupa la quindicesima posizione con 23 punti. Dall’altra parte c’è la Viola che viene dal k.o. casalingo contro l’Atalanta ed in classifica occupa il quattordicesimo posto con 25 punti.

La cronaca minuto per minuto

SAMPDORIA-FIORENTINA IN DIRETTA Domenica 16 febbraio alle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI SAMPDORIA – Pochissimi dubbi di formazione per Ranieri che dovrebbe mandare in campo i suoi col classico 4-4-2 con Audero in porta, pacchetto difensivo composto da Bereszynski e Murru sulle corsie esterne mentre nel mezzo Colley e Tonelli. A centrocampo Vieira e Thorsby in cabina di regia con Linetty e Ramirez sulle fasce laterali mentre in attacco spazio al tandem offensivo composto da Quagliarella e Gabbiadini.

QUI FIORENTINA – Iachini dovrebbe affidarsi al classico 3-5-2 con Dragowski in porta, reparto arretrato formato da Milenkovic, Pezzella e Caceres. A centrocampo Pulgar in cabina di regia con Benassi e Castrovilli mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Lirola e Dalbert. In attacco tandem offensivo composto da Chiesa ed uno tra Cutrone e Vlahovic.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Sampdoria – Fiorentina, valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Canale 253.

Le probabili formazioni di Sampdoria – Fiorentina

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Murru, Linetty, Vieira, Thorsby, Ramirez, Quagliarella, Gabbiadini. Allenatore: Ranieri

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres, Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert, Chiesa, Cutrone. Allenatore: Iachini

STADIO: Luigi Ferraris