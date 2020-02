Juventus-Brescia 2-0, il tabellino: reti di Dybala e Cuadrado

Il tabellino di Juventus-Brescia 2-0 il risultato finale: reti di Dybala e Cuadrado per il successo della formazione bianconera.

TORINO – Nel match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2019/2020 la Juventus batte 2-0 il Brescia tornando al successo dopo la sconfitta di Verona. Un gol per tempo per la squadra bianconera, non particolarmente scintillante, grazie alla punizione di Dybala e alla rete di Cuadrado a chiudere i conti. Sarri, nonostante la prestazione non brillante, si tiene stretto il risultato che permette ai bianconeri di salire a quota 57 aspettando il posticipo di questa sera. Brescia che resta in penultima posizione con 16 punti, le Rondinelle hanno giocato per un’ora inferiorità numerica per il doppio giallo rimediato da Aye sul punteggio di 0-0.

Juventus-Brescia 2-0: il tabellino del match

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Rugani, Bonucci (78′ Chiellini), Alex Sandro, Rabiot, Bentancur, Ramsey (66′ Pjanic [73′ Matuidi]), Dybala, Higuain, Cuadrado. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Wesley, Chiellini, De Sciglio, De Ligt, Pjanic, Matuidi, Olivieri. Allenatore: Maurizio Sarri

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso (10′ Andrenacci); Sabelli, Mateju, Chancellor, Martella, Bisoli, Dessena, Bjarnason (80′ Ndoj), Zmrhal (90′ Skrabb), Balotelli, Aye. A disposizione: Andrenacci, Semprini, Spalek, Mangraviti, Ndoj, Viviani, Skrabb, Donnarumma. Allenatore: Diego Lopez

RETI: 38′ Dybala (J), 75′ Cuadrado (J)

AMMONIZIONI: Bonucci, Higuain, Bentancur (J), Aye (B)

ESPULSIONI: Aye (B)

RECUPERO: 4′ nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo

STADIO: Allianz Stadium