Sampdoria – Fiorentina, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Sampdoria – Fiorentina: incontro valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A, in programma domenica 16 febbraio con calcio d’inizio alle ore 15

GENOVA – Oggi pomeriggio, a partire dalle ore 15, allo stadio Luigi Ferraris, si sfidano Sampdoria e Fiorentina per la quinta giornata del girone di ritorno. La Sampdoria proviene dalla vittori aper 1-3 sul campo del Torino e in classifica é sedicesima con 23 punti. Due lunghezze in più per la Fiorentina, quattordicesima e reduce dlla sconfitta casalinga per 1-2 contro l’Atalanta. Il match sarà diretto da Massimiliano Irrati di Pistoia, coadiuvato dagli assistenti Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia e Alberto Santoro di Messina.; quarto ufficiale Marco Serra della sezione di Torino. Al VAR Giancarlo Aureliano della sezione di Bologna; all’AVAR Stefano Liberti della sezione di Torino. Si potrà seguire in tempo reale la sfida con la nostra cronaca diretta a partire dall’inserimento delle formazioni ufficiali riusciranno intorno alle ore 14.15. Sono complessivamente 62 i precedenti, a Marassi con 26 vittorie dei padroni di casa, 12 affermazioni deglia ospiti e 24 pareggi. All’andata é finita 2-1 per i Viola.

SEGUI LA CRONACA DIRETTA

Claudio Ranieri, allenatore del Genoa, alla vigilia del match ha sottolineato l’importanza della gara, che prevede spigolosa e veloce. Imperativo: vietato sbagliare!



Dello stesso avviso Giuseppe Iachini, tecnico della Fiorentina, che i Ranieri é stato allievo. Ha detto che la a Sampdoria è una squadra solida, quadrata, compatta, con grandi giocatori visto che in attacco ha Quagliarella, Gabbiadini e Ramirez. Servirà grande attenzione.

Le formazioni ufficiali di Sampdoria – Fiorentina

SAMPDORIA (4-4-2) – Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Murru; Thorsby, Bertolacci, Linetty; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Ranieri.

FIORENTINA (3-5-2) – Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Iachini.