Serie B, le probabili formazioni della 25° giornata

La 25° giornata del campionato di Serie B si gioca dal 21 al 24 febbraio. Apre Cosenza – Frosinone, chiude Perugia – Empoli. La capolista Benevento fa visita all’Entella

COSENZA – La venticinquesima giornata del campionato di Serie B si articola in quattro giorni, dal 21 al 24 febbraio. Si comincia venerdì alle ore 21 con Cosenza – Frosinone.La squadra calabrese proviene dalla vittoria per 0-3 sul campo del Livorno e in classifica é terzultimo con 23 punti. Diciasette lunghezze in più per i ciociari, terzi e reduci dalla vittoria casalinga di misura contro il Perugia. Sabato alle 15 si disputano quattro incontri: l’Ascoli ospita la Cremonese, il Cittadella riceve la Juve Stabia, il Benevento fa visita all’Entella mentre il sorprendente Spezia, reduce da cinque vittorie di fila, gioca a Trapani. Alle 18 scendono in campo Pisa e Venezia. Domenica alle 15 il Pordenone affronta il Chievo, la Salernitana il Livorno. In serata il Crotone riceve il Pescara. Chiude il Monday night Perugia – Empoli.

Probabili formazioni 25° giornata

Venerdì 21 febbraio 2020

21:00

Cosenza – Frosinone

Cosenza (4-3-3): Perina; Casasola, Capela, Idda, D’Orazio; Sciaudone, Kanouté, Bruccini; Carretta, Asencio, Pierini.

Frosinone (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Salvi, Rohden, Maiello, Haas, Beghetto; Novakovich, Dionisi.

Sabato 22 febbraio 2020

15:00

Ascoli – Cremonese

Ascoli (4-3-1-2): Leali; Andreoni, Brosco, Gravillon, Sernicola; Eramo, Petrucci, Brlek; Morosini; Trotta, Scamacca.

Cremonese (4-3-2-1): Ravaglia; Zortea, Terranova, Claiton, Migliore; Arini, Castagnetti, Valzania; Gaetano, Palombi; Ciofani.

Cittadella – Juve Stabia

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Perticone, Frare, Rizzo; Proia, Iori, Branca; D’Urso; Stanco, Diaw.

Juve Stabia (4-3-3): Provedel; Vitiello, Troest, Fazio, Germoni; Addae, Calò, Mallamo; Canotto, Forte, Bifulco.

Entella – Benevento

Virtus Entella (4-3-1-2): Contini; Coppolaro, Chiosa, Pellizzer, Sala; Settembrini, Paolucci, Mazzitelli; Dezi; De Luca G., Morra.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Volta, Caldirola, Letizia; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Sau, Insigne R.; Moncini.

Trapani – Spezia

Trapani (3-5-2): Carnesecchi, Fornasier, Pirrello, Scognamillo, Millo, Taogordeaou, Luperini, Colpani, Coulibaly, Babiany, Pettinari.

Spezia (4-3-3): Scuffet, Ferrer, Erlic, Capradossi, Marchizza, Bartolomei, Maggiore, Mastinu, Gyasi, Ragusa, Nzola.

18:00

Pisa – Venezia

Pisa (4-3-1-2): Gori; Belli, Caracciolo, Benedetti, Lisi; Marin, Di Vitis, Gucher; Siega; Masucci, Marconi.

Venezia (4-3-1-2): Lezzerini; Ceccaroni, Cremonesi, Modolo, Lakicevic; Firenze, Fiordilino, Maleh; Aramu; Longo, Capello.

Domenica 23 febbraio 2020

15:00

Pordenone – Chievo

Pordenone (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici, Camporese, Barison, De Agostini; Misuraca, Burrai, Pobega; Gavazzi; Strizzolo, Bocalon

Chievo (4-3-1-2) : Semper, Pavlev, Colley, Cesar, Brivio, Segre, Esposito, Obi, Giaccherini, Rodriguez, Djordjevic.

18.00

Salernitana – Livorno

Salernitana (3-5-2): Micai; Aya, Migliorini, Jaroszynski; Lombardi, Akpa Akpro, Dziczek, Maistro, Kiyine ; Djuric, Gondo.

Livorno (4-3-3): Plizzari; Del Prato, Bogdan, Boben, Porcino; Luci, Viviani, Rocca; Marras, Braken, Murilo.

21:00

Crotone – Pescara

Crotone (3-5-2): Cordaz; Golemic, Spolli, Gigliotti; Molina, Benali, Barberis, Crociata, Mazzotta; Armenteros, Maxi Lopez.

Pescara (3-5-2): Fiorillo; Bettella, Scognamiglio, Drudi, Zappa, Memushaj, Palmiero, Melegoni, Masciangelo, Galano, Maniero.

Lunedì 24 febbraio 2020

21:00

Perugia – Empoli

Perugia (3-5-2): Vicario; Rosi, Angella, Gyomber; Mazzocchi, Falzerano, Konate, Nicolussi Caviglia, Nzita; Falcinelli, Iemmello.

Empoli (4-3-3): Brignoli; Fiamozzi, Romagnoli, Maietta, Balkovec; Frattesi, Ricci, Henderson; Ciciretti, Mancuso, Tutino.