Spazio all’Europa League con i sedicesimi di finale. Ricco cartellone il 20 febbraio 2020 aperto dal calcio sud americano

Dopo le due giornata di Champions League con l’Atalanta assoluta protagonista nel match casalingo con il Valencia, spazio all’Europa League con una giornata del 20 febbraio ricca di incontri. Seguiremo da vicino gli impegni di Inter e Roma rispettivamente contro Ludogorets Razgrad e Gent. Ma saranno ben 10 i match che seguiremo in diretta, quelli delle italiana anche con la cronaca minuto per minuto. Prima di sfogliare tutti i risultati in tempo reale di questa giornata spazio alle squadre che sono già scese in campo.

Partiamo dalla Copa sudamericana con lo 0-0 tra Oriente Petrolero e Vasco mentre nella Recopa sudamericana 2-2 tra Ind. del Valle a Flamengo. Per la Coppa Libertadores senza reti finisce Tolima e Internacional mentre 1-0 casalingo del Barcellona SC sul Cerro Porteno. Nella Coppa del Brasile successi ai rigori per Botagofo e Ceara rispettivamente contro Nautico e Oeste mentre in Colombia vince l’U. Magdalena con il Bogata 3-0 e 0-0 tra Boca Juniors e Leone. In Costarica 1-0 del Guadalupe sul Santos DG mentre in Copa Mexico vincono in casa il Monterrey, 1-0 sul Santos Laguna e il Juarez, 3-0 su Dorados. Nella Woman League australiana 4-0 esterno del Melbourne City sul WS Wanderers.

FIFA > U19 Amichevoli 2020 > febbraio



11:00 Macedonia del Nord - Bosnia-Herzegovina



12:00 Croazia - Austria



15:00 Belgio - Lussemburgo



19:00 Repubblica Ceca - Scozia



FIFA > U18 Amichevoli 2020 > febbraio



14:30 Cipro - Austria



FIFA > U16 Amichevoli 2020 > febbraio



10:00



Slovacchia - Norvegia

Galles - Repubblica Ceca



14:00 Montenegro - Russia



UEFA > Europa League 2019/2020 > Sedicesimi di finale



18:55



Sporting CP - İstanbul Başakşehir F.K.

Getafe CF - AFC Ajax

FC Copenaghen - Celtic FC

CFR Cluj - Sevilla FC

Club Brugge KV - Manchester United

PFC Ludogorets Razgrad - Inter

Eintracht Francoforte - RB Salzburg

Shakhtar Donetsk - SL Benfica



21:00



Wolverhampton Wanderers - Espanyol Barcelona

Bayer Leverkusen - FC Porto

APOEL Nikosia - FC Basilea

Olympiakos Piräus - Arsenal FC

AZ Alkmaar - LASK

Wolfsburg - Malmö FF

Roma - KAA Gent

Rangers FC - Sporting Braga



CONMEBOL > Copa Libertadores 2020 > 3. Giornata



01:30



Barcelona - Cerro Porteño 1-0

Deportes Tolima - Internacional 0-0



CONMEBOL > Copa Sudamericana 2020 > 1. Giornata



01:30 Oriente Petrolero - Vasco da Gama 0-0



CONMEBOL > U20 Copa Libertadores 2020 > Gruppo B



00:15 River Plate - Cerro Porteño 1-0



CONMEBOL > U20 Copa Libertadores 2020 > Gruppo C



22:00 Independiente del Valle - Colo-Colo



CONCACAF > CONCACAF Champions League 2020 > Ottavi di finale



02:00



Alianza - UANL Tigres 2-1

Deportivo Saprissa - Impact de Montréal 2-2



04:00 Comunicaciones - CF América 1-1



Arabia Saudita > Premier League 2019/2020



13:50 Al Shabab - Damac FC 1-1 *



18:30 Al Wehda - Al Fayha



Argentina > Copa Argentina 2020 > Qualificazioni



00:00 Las Parejas - Estudiantes de San Luis 1-2



01:45 Peñarol de Chimbas - Desamparados de San Juan 4-1



Brasile > Campeonato Pernambucano 2020



00:00 Vitória - PE - Petrolina - PE 1-1



22:00 Decisão - PE - Retrô - PE



Brasile > Campeonato Mineiro 2020



00:00 Boa Esporte - MG - U.R.T. - MG 3-0



Brasile > Campeonato Paraibano 2020



00:15 Campinense - PB - Botafogo - PB 0-1



Costa Rica > Primera División 2019/2020 Clausura



03:00 Guadalupe - Santos de Guápiles 1-0



Gibilterra > Premier Divison 2019/2020 Relegation



20:30 Boca Gibraltar - College 1975 FC



India > Indian Super League 2019/2020



15:00 NorthEast United FC - Hyderabad FC



Messico > Copa MX 2019/2020 > Quarti di finale



02:00 CF Monterrey - Santos Laguna 1-0



04:10 FC Juárez - Dorados de Sinaloa 3-0



Qatar > Qatar Stars League 2019/2020



14:45 Al Shahaniya - Al Arabi 0-0 *



16:55 Al Ahli Doha - Al Gharafa