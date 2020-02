Diretta Rangers – Braga: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Rangers – Braga del 20 febbraio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valido per l’andata dei sedicesimi di Europa League, calcio d’inizio alle ore 21

GLASGOW – Giovedì 20 febbraio alle ore 21 andrà in scena Rangers – Braga, incontro valevole per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League 2019/2020. Da una parte c’è la squadra scozzese che viene dalla vittoria interna di misura contro il Livingston ed in classifica occupano la seconda posizione posizione con 63 punti, a – 10 dalla capolista Celtic. Dall’altra parte, invece, c’è la compagine portoghese che viene dalla vittoria di misura in trasferta contro il Benfica ed in classifica occupano la terza posizione con 37 punti.

La presentazione del match

QUI RANGERS – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-3 con McGregor in porta, pacchetto difensivo composto da Goldson e Katic centrali e con Tavernier e Halliday sulle fasce. A centrocampo Davis in regia con Arfield e Jack mezze ali. In attacco il tridente sarà composto da Hagi e Kent sugli esterni e Morelos centrale.

QUI BRAGA – Gli ospiti dovrebbero schierarsi col 3-4-2-1 con Matheus in porta, pacchetto difensivo composto da Walace, Viana e Carmo. A centrocampo André Horta e Palhinha centrali mentre Esgaio e Sequeira sulle fasce mentre sulla trequarti agiranno Ricardo Horta e Trinçao che supporteranno l’unica punta Paulinho.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Rangers – Braga, valevole per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky e in streaming su SkyGo.

Le probabili formazioni di Rangers – Braga

RANGERS (4-3-3): McGregor; Tavernier, Goldson, Katic, Halliday; Jack, Davis, Arfield; Hagi, Morelos, Kent. Allenatore: Gerrard

BRAGA (3-4-2-1): Matheus; Walace, Viana, Carmo; Esgaio, Palhinha, André Horta, Sequeira; Ricardo Horta, Trinçao; Paulinho. Allenatore: Amorim

STADIO: Ibrox Stadium